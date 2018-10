Juan Carlos Pastor: A szurkolóink adnak erőt

Remek csapat a Flensburg. Juan Carlos Pastor szerint a védekezés lesz a döntő. Hudi Dániel Karikatúrája

– Benne volt ez a remek rajt, pedig nem volt könnyű dolgunk, a nyáron alaposan átalakult a keret, sokan mentek és sokan jöttek. Mindig mondtam, hogy a munkában hiszek, és ez most különösen igaz, ennek az eredménye ez a jó és sikeres szereplés. Még sokat kell dolgoznunk, de ez egy jó alap.– Több dologban is, de a legfontosabb, hogy védekezésben a hármas és négyes pozícióban kell fejlődni, az indításokban jobbnak lenni, a támadásokban kevesebb hibával játszani. Meg kell becsülni a labdát, és jó lenne, ha a meccseken egyre több ideig szerepelnénk jól. Most jönnek majd az olyan rangadók, amelyeken végig jól kell kézilabdáznunk, hatvan percen keresztül koncentrálnunk kell. Voltak jó félidei teljesítményeink, erre építkezünk, de ebből kell több és hosszabb ideig tartó, jobb játék.– Mindketten ismerik ezt a rendszert, ők tudják, hogy miről szól a taktika. Maqueda egy jó példa, hogy miként kell edzeni, harcolni a csapatért. Két különböző mentalitású fiú a két spanyol. Canellasnak idő kellett, hogy elkapja a fonalat, és jól teljesítsen, de látszik, hogy nagy erőssége a csapatnak.– Neki fontos szerepe lesz a csapatban. Egyelőre vissza kell térnie, megtalálni azt a játékot, amit Szegeden produkált. A Komló ellen már voltak biztató dolgai, ő a csapatunk egyik nagy vezére.– Neki is fel kell vennie a ritmust. Nem volt ahhoz hozzászokva, hogy ilyen intenzitású munkát végezzen, egy kisebb sérülés is akadályozta a munkában. Mirko remekül dolgozik, és ha kell, megmutatja majd, milyen remek kapus.– Kaspárek nagy tehetség. Remekül védekezik és támad. De percek, meccsek kellenek neki a fejlődéshez. A Tatabánya ellen kimondottan jól játszott, vele azonban még sokat kell dolgozni. Henigman később kezdett el velünk edzeni, most pedig mindent jól akar csinálni, és ezért kicsit kapkodóvá válik, de benne is sokkal több van. Hihetetlen erős fiú, ezt kell beilleszteni a rendszerünkbe.– Jó csapatról van szó, amely játszott már rosszabb meccseket az idényben, de a BL-döntős Nantes otthonában nyerni tudott. A hazai bajnokságban kilenc meccsből kilencet nyertek, ez is mutatja, hogy nem lesz egyszerű feladat őket legyőzni. Remek csapat az ellenfél. A védekezés lesz a döntő. Az edzéseken több variációt is gyakorlunk. Megnézzük, hogy melyik működik a legjobban, melyik szakíthatja meg a gyors játékukat.– Jó azt látni, hogy egyre többen vannak a lelátón. Nagy és kis meccseken is sokan buzdítanak bennünket. Már a melegítés egészen más, amikor tele van a csarnok. Nekünk remek szurkolóink vannak, akiktől sok-sok segítséget kapunk.– Nagyon jól szerepelnek, találtak egy olyan edzőt, akiben hisznek a játékosok, és egy remek rendszere van. Pedig az első osztály legkisebb költségvetésű csapata a miénk, de nagy az akarat, és a brazil Ronaldo megvette a csapatot. Vele azért stabilizálódott a klub, eltűntek a tartozások, minden rendben van, ennek az eredménye a jó szereplés. Nagy előrelépés a bérletértékesítésben történt, a másodosztályban kilencezren váltottak bérletet, míg most húszezren, és csak azért nem többen, mert 27 ezres a stadion.