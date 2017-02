Juan Carlos Pastor filozófiája: mindig nyerni

– Mit vár a meccstől, mit érez?



– Ez lesz az első mérkőzésünk idén a BL-ben, kicsit hamar jön. Nagyon jól dolgoztak a fiúk, de sajnos van sérült játékosunk, talán csak ez hátráltatta a munkát. Nyerni megyünk, ez a cél, ez a filozófia: megnyerni mindig a következő meccset.



– Egy világesemény után sohasem könnyű visszarázódni a munkába. Hogyan sikerült a vébén járt játékosoknak?



– Legfontosabb az, hogy akik a vébén voltak, és akik itthon készültek, egyaránt kiváló a hozzáállásuk, még jobban akarnak teljesíteni egyénileg és csapatként is. Fontos meccs jön, ezt mindannyian tudják, mindenki magas szinten akar lenni. Ez jó. A meccsen is fontos lesz!



– Mi dönthet?



– A meccs kulcsa a védekezés és a ritmus lesz. Nagy előrelépés lenne, ha tudnánk nyerni, mert nagy lépést tennénk egy olyan pozícióért, amelyben a visszavágót a nyolcaddöntőben biztos, hogy otthon játszanánk.



– Azért ritkán fordul elő, hogy ennyit tudjon egy találkozóra készülni a csapat. Ez jó volt?



– Biztos, hogy pozitív. Sajnos nem egy sérült játékosunk volt, azért nem tudtunk kompletten edzeni, de ez nem kifogás, mindenkinek van sérültje, így azzal kell készülni, aki van. A fiatal játékosok éltek a lehetőséggel a Mezőkövesd ellen, ennek örülök.



– Mi a Breszt erőssége?



– Fizikailag, egyénileg is erősek, jó lerohanásuk van, kiváló lövőkkel rendelkeznek, és beállóban is remekelnek.



– Breszt nincs közel, mégis lesznek szegedi szurkolók a lelátón. Ez erőt ad?



– Fontos része a klubnak a szurkolótábor. Nagyon kellenek a drukkerek, és a jövőben is fontos szerepet játszanak majd az életünkben, így jó érzés, hogy Fehéroroszországban is ott lesznek a lelátón.