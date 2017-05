Juhos Levente marad a Szedeákban

Kitűnő szezont tudhat maga mögött Juhos Levente, a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatának játékosa. A szegedi kosaras neve ennek megfelelően több klubnál is az erősítési tervek között szerepelt, ám a 25 éves erőcsatár úgy döntött, a Szedeák ajánlatát fogadja el, és újabb egy évig a Tisza-partiakat erősíti.



További jó hír a Naturtex-szurkolók számára, hogy Juhos Levente mellett Wirth Ádám egy plusz egy, Révész Ádám pedig két évet hosszabbított, miként az is eldőlt, hogy Vágvölgyi Ákos, Meleg Károly, Mike János, Bonifert Bendegúz és Kovács József is a Szedeák játékosa marad a 2017-2018-as idényben.