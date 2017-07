Kajak-kenu Eb: hibátlan első nap volt, megyei remeklésekkel

Két döntő. Az algyői Kopasz Bálint Plovdivban is remekel. Fotó: MKKSZ

Ezer méteren remekelt az algyői Kopasz Bálint, hiszen futamgyőztesként egyből döntős lett. Az ötszázas előfutamban a negyedik helyen zárt, egy kicsit bosszankodott is emiatt, majd a középfutamában magabiztosan zárt a második helyen a portugálok nagyágyúja, Fernando Pimenta mögött, így ott lehet ebben a számban is a döntőben. Pedig a 20 esztendős kajakos sem a legjobb állapotban futott neki ennek az Európa-bajnokságnak, a szolnoki válogatón ő is összeszedett egy gyomorfertőzést.– Összességében nagyon jól sikerült a napom – mondta Kopasz. – Kiemelném az 1000 méteres előfutamot, mert sikerült jó időt mennem, és csak nyolcvanöt százalékos volt az iramom. Az ötszáz méter nehezebb volt, csak a középfutamból tudtam továbbjutni, de szerencsére a betegségemből kilábaltam, és újból fittnek érzem magam – magyarázta az algyőiek fiatalja.

A női négyes az olimpiai távon, 500 méteren előfutam- győzelemmel került a fináléba. A DÉMÁSZ-Szeged kajakosa, Medveczky Erika ebben a hajóban is érdekelt volt, ahogy a páros 500 méteres távon szintén.Ahogy Medveczky, úgy a DÉMÁSZ-Szeged másik kajakosa, Nádas Bence is két 500 méteres távon volt érdekelt, és párosban Tótka Sándorral (Újpest), illetve a négyessel is sikerült kiharcolni az A döntőt.A Csongrád megyeiek hajóin kívül A döntős a magyarok közül Bodonyi Dóra (K1 1000 m), Vasbányai Henrik (C1 1000 m), Korisánszky és Mike (férfi C2 1000 m), Hufnágel és Ilyés (férfi K2 1000 m), Hagymási és Farkasdi (női K2 1000 m), a férfi négyes (C4 1000 m), Takács Tamara (K1 500 m), valamint Balla és Takács (női C2 500 m).Ma többnyire ezekben a számokban rendezik a döntőket magyar idő szerint 9.05-től, majd 13.30-tól a 200 méteres elő- és középfutamok következnek. Vasárnap 9.05-től pedig a további finálék jönnek, amelyekről mindkét nap az M4 Sport élőben közvetít. A szegediek közül még érdekelt Birkás Balázs (K2 200 m), valamint a parakenus Varga Katalin és Suba Róbert.