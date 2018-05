Kajak-kenu: hárman maradtak a tűz közelében - galéria

Érkezések, készülések

Egyre több a lapátos külföldi Szegeden, azaz szépen lassan érkeznek a válogatottak a jövő heti kajakos, kenus világkupára. A szervezők több mint hatvan ország legjobbjait várják a Maty-éri eseményre, és ezekből a nemzetekből néhányan már az olimpiai centrumban edzenek. Ilyenek a kínaiak, akiknek a versenyzői létszáma közel negyven fő, de már itt van a szingapúri, a vietnami és a brazil küldöttség is. Bármelyik pillanatban megérkezhet Új-Zéland csapata is, a folyamatos érkezések pedig hétfőtől várhatók. A magyar válogatott jövő csütörtökön foglalja el szállását Szegeden a pénteken kezdődő viadal előtt.

A Maty-ér is készül közben már a világkupára, illetve távlati célként a 2019-es olimpiai kvalifikációs vb-re. Előbbi jele, hogy a déli osztógáton szól a hangosítás, a LED-falak és a molinók is kint vannak, mint utóbbira utal a Szabadkai út és a Maty-ér közötti terület bekerítése és úttal ellátása. Hogy itt kik közlekednek majd, azt még nem tudni.

A rangsoroló programja

Szeged, Maty-ér, a felnőtt, ifjúsági és parakenu rangsoroló további programja.

Péntek, 8.30-tól: ifjúsági és felnőtt elő-, majd középfutamok; 16 órától: felnőtt és ifjúsági döntők.

Szombat, 8 órától: ifjúsági és felnőtt elő-, majd középfutamok; 12.55-től és 15 órától: parakenu A döntők; 15.55-től: felnőtt és ifjúsági A döntők.

Mi a legjobb taktika: belecsapni a „lecsóba", kilőni, és amíg bírja a versenyző, nyomni maximális erővel, vagy óvatosan rajtolni, és a táv második felén belehúzni úgy, hogy akár a negyedik helyről is beérhetek az első pozícióban?Az új szám, a férfi K1 400 méteres táv (amely az olimpiai K4 500 méter egyik válogatója) elő- és középfutamaiban többfajta versenymódot is láthattunk, például ezt a kettőt, de abban megegyezett mindegyik, hogy bármelyikkel el lehetett jutni az A döntőbe.Abba az A döntőbe, ahova három NKM Szeged-versenyző is bekerült. Hüvös Viktor tanítványai, így Nádas Bence, Kuli István és Birkás Balázs már ezzel megteremtette magának a próbanégyesben szereplés lehetőségét, hiszen Hüttner Csaba szövetségi kapitány kijelentése alapján 10-12 kajakosból állítja majd össze a jövő heti világkupán szereplő két kvartettet. Ami még e szám mellett számíthat ezen a hétvégén, az a K2 500 méteres, esetleg a K1 200 méteres táv.És akkor a döntő! A három szegedi közül Kuli szerepelt a legjobban, a negyedik helyen ért a célba Molnár Péter (Honvéd), Tótka Sándor (Újpest) és a doppingvétség után visszatérő Dudás Miklós (Fémalk Bomba) mögött, míg Nádas a rendkívül rossz rajt után a hetedik, Birkás pedig az erős kezdés után a nyolcadik helyen zárt.– Három szegedi ott volt az A döntőben, ez már önmagában remek szereplés, hiszen aki élt és mozgott, nevezett erre a távra. Ennél erősebb futamot nem lehetett volna összeállítani. A lényeg a helyezések mellett az, hogy mindhárman ott vannak és maradtak a tűz közelében, azaz a négyesek összeállításánál bizonyították a hitelességüket. Párosban ezt a pozíciót még meg lehet erősíteni – mondta Sík Márton, az NKM Szeged szakmai vezetője.A rangsoroló pénteken folytatódik, vízre szállnak a felnőttek mellett az ifjúságiak és a parakenusok is. Délelőtt előfutamokat rendeznek, délután pedig már döntőket – a felnőttek 16 és 18 óra között fináléznak a Maty-éren.