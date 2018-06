Kajak-kenu: nem kellett nagyon aggódni

Az algyői Kopasz Bálint (zöldben) futamgyőztesként került be a mai Európa-bajnoki döntőbe. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ

Ada Ciganlija. Négy kilométer hosszú tó, a Száva déli oldalán terül el mint a folyó holtága szinte Belgrád szívében. A parti infrastruktúra révén szabadidőközpontként funkcionál mindkét oldala, így nem meglepő, hogy a gyorsasági kajakos, kenus és parakenu Európa-bajnokság alatt az akkreditációval megközelíthető részen kívül szerte napozó embereket lehetett látni az esemény első napján.A magyar válogatott tagjai gyorsan belakták, legalábbis a tegnapi előfutamok alapján ezt lehetett leszűrni. A legsűrűbb napja az algyői Kopasz Bálintnak lehetett volna, de mivel a legjobb idővel megnyerte saját 1000 és 500 méteres egyes előfutamát is, így megspórolta magának a délutáni középfutamozást. Helyette a szeles kánikulában a szobájában pihent, olvasott, elemzett. Kopaszhoz hasonlóan Kárász Anna és Kuli István (mindkettő NKM Szeged) is egyaránt A döntős lett azonnal.Az előfutamokkal sok bajuk nem volt a magyaroknak, hiszen a többség futamgyőzelem vagy második, netán harmadik hely révén egyből, esetleg a középfutamból az A döntőbe került. A K2 1000 méteres egység viszont szomorú lehetett, de nagyon... Ilyés Róbert (Honvéd) és Hufnágel Tibor (Honvéd) duója azt hitte, mivel egy páros nem indult el, így minden egység minimum középdöntős, az első három pedig A döntős. Ők a nyolcadik helyen értek a célba, majd meglepődve tapasztalták, hogy nincs számukra újabb lehetőség, kiestek...Az NKM Szeged további versenyzői közül sűrű napja lesz ma Birkás Balázsnak: ha 200 méteren egyesben A döntőbe akar kerülni, kétszer kell teljesítenie a távot, és ott van még a Balaska Márkkal alkotott párosuk előfutama is. A szegedi sprinter a déli órákban a magyar csapat sátrát választotta a pihenés helyszínének – egy földre leterített pokrócon. A kenus Bodonyi András előfutam nélkül finalista C4 500 méteren, míg a két parakenus, Varga Katalin és Suba Róbert is ma kezdi meg szereplését az Eb-n, amelyen ma az 1000, néhány 500 méteres és a parakenus döntők mellett (10.05 és 12.05 között lesznek) 200 méteren rendeznek elő- és középfutamokat. Vasárnap csak finálék szerepelnek a programban – reggel a parakenusok kezdenek, majd 10.35-től indul a monstre vízi műsor.A delmagyar.hu ma és holnap is élő online közvetítéssel jelentkezik Belgrádból.