Kajak-kenu vb: Kopasz Bálint megsérült, Suba Róbert újra második

Ahogy a VL1 200 méteres kategóriában, úgy KL1 200 méteren is ezüstérmet szerzett a csehországi Racicében zajló kajakos, kenus világbajnokságon a DÉMÁSZ-Szeged parakenusa, Suba Róbert. A másik szegedi Varga Katalin a hatodik helyet szerezte meg a KL2 200 méteres döntőben.

Fotó: MTI

Az olimpiai kajaknégyesekben Magyarország friss Európa- bajnokként érkezett Racicébe, a Nádas Bence, Tótka Sándor, Molnár Péter, Mozgi Milán férfi és a Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta női kvartett is nyert júliusban, Plovdivban, azzal a különbséggel, hogy utóbbi hajóban akkor a kétszeres olimpiai bajnok Fazekas-Zur helyett Lucz Dóra ült. A férfiak most egy második hellyel mutatkoztak be – a DÉMÁSZ-Szeged kajakosa, Nádas sztrókolta a hajót –, és ma délután vár még rájuk egy középfutam, míg a nők a csütörtökön még gyengélkedő, de már nagyjából felgyógyult szegedi Medveczykvel győztek első pályájukon, és ezzel már finalisták.

Az algyői Kopasz Bálint K1 500 méteren megnyerte az előfutamát, ám délután megzúzódott a jobb hüvelykujja, amikor a hajója leesett a bakról, ő pedig utána nyúlt. Ennek ellenére elindult a középfutamban, és negyedikként a B döntőbe került.A racicei világbajnokságon szombaton 10.35-től rendezik az A döntőket (élő: M4 Sport). A Csongrád megyeieket érintő finálék 11.01-kor (Kopasz Bálint, K1 1000 m), 11.23-kor (Birkás Balázs, K2 200 m), 11.41-kor (Nádas Bence, K2 500 m) és 12.01-kor (Medveczky Erika, K2 1000 m) kezdődnek. Vasárnap az A döntők programja 10.02- kor startol (élő: M4 Sport), amelyekben 11.47-kor (Medveczky, K4 500 m) és 11.53-kor (Nádas, K4 500 m) lehet megyei versenyző.