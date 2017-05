Kajak-kenu világkupa: Öt megyei sportoló indulhat

A magyar csapat összeállítása a szegedi világkupán, férfi kajak, K1 200 m: Horváth Bence, Birkás Balázs; K1 500 m: Kopasz Bálint, Bárdfalvi Márk; K1 1000 m: Kopasz, Németh Viktor Máté; K2 500 m: Tóth Dávid, Kulifai Tamás; Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert; K2 1000 m: Doba Richárd Alfréd, Gacsal Ákos; Kammerer Zoltán, Bárdfalvi; K4 500 m: Tóth D., Noé Zsombor József, Kulifai, Mozgi Milán; Nádas Bence, Tótka Sándor, Kuli István, Bán Kristóf.

Női kajak, K1 200 m: Vad Ninetta; Lucz Dóra; K1 500 m: Takács Tamara, Vad; K1 1000 m: Bodonyi Dóra, Bordács Blanka; K2 200 m: Hagymási Réka, Szabó Ágnes; Kiss Blanka, Malcsiner Eszter; K2 500 m: Szabó Gabriella, Fazekas-Zur Krisztina; Racskó Fruzsina Lilla, Sólyom Dóra; K4 500 m: Szabó G., Takács T., Fazekas-Zur, Vad; Racskó, Malcsiner, Szabó Á., Szénási Zsófia.

Férfi kenu, C1 200 m: Hajdu Jonatán; Lantos Ádám; C1 1000 m: Kiss Tamás; Vasbányai Henrik; C2 500 m: Sarudi Pál, Fekete Ádám; Vasbányai, Varga Dávid; C2 1000 m: Korisánszky Dávid, Mike Róbert; Lelovics Dávid, Dóri Bence Balázs.

Női kenu, C1 200 m: Takács Kincső; Lakatos Zsanett; C1 500 m: Balla Virág; Takács K.; C2 200 m: Bonyai Regina, Molnár Rebeka; Kaszás Klaudia Kata, Kisbán Zsófia; C2 500 m: Balla, Takács K.; Lakatos, Molnár Csenge.

Váltók, C1 3000 m: Kiss Tamás, Lakatos Zsanett; K1 3000 m: Kopasz Bálint, Takács Tamara.

A mieink 52 felnőtt versenyzővel vágnak neki minden idők legnagyobb szabású gyorsasági világkupájának.A magyar válogatott kapitánya a riói olimpia, a tavalyi moszkvai Európa-bajnokság, valamint a hétvégi rangsoroló verseny eredményei alapján jelölte ki a válogatottat. Minden számban két hazai egységért szoríthatnak majd a szurkolók, akik számára a belépés ingyenes lesz.A férfiaknál az algyői Kopasz Bálintról azt mondta Hüttner Csaba, hogy szerinte a tavalyi Eb-n bronzérmes algyői versenyző olyan személyiség, aki alkalmas arra, hogy hosszú távon „elvigye" az egyes számot, és ő erre is összpontosít.A szövetségi kapitány a várakozásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: nagyon fontos verseny lesz a Maty-éri vk, de nem ott lesznek csúcsformában a magyarok, így nem is elvárás, hogy minden számban a legjobbak legyenek.A világkupa jövő szombati és vasárnapi döntőit az M4 Sport csatorna élőben fogja közvetíteni. A jövő heti, magyarországi vk-versenyre csaknem 70 nemzet több mint 1000 sportolóját várják.A magyar keretben Kopaszon kívül – aki az ezer- és az ötszáz méteres egyes mellett váltóban is érdekelt – még négy DÉMÁSZ-Szeged- versenyzőt találhatunk: Nádas Bence és Kuli István a K4 500 méteres B egységben, Birkás Balázs K2 200 méteren lett benevezve, Molnár Csenge pedig C2 500 méteren a B egységben érdekelt.