Kanyó aranyéremmel kezdett a világjátékok nyitónapján

A világbajnok klasszis 2.58.41 perces idővel zárt, óriási csatát vívott a német Max Lauschussal, akit végül 21 századmásodperccel előzött meg – csak ők ketten tudták 3 percen belül teljesíteni a távot. A magyarok első aranyát szerző Kanyó mindössze 41 századra volt a világjátékok rekordjától.



A szegedi klubot az első napon Kothencz Petra is képviselte, ő a 4×100 méteres felszíni úszóváltóban a Senánszky Petra, Varga Krisztina, Károlyi Csilla trióval negyedik helyet szerzett Magyarországnak.

Négy szegedi búvárúszó került be a magyar válogatottba, a nem olimpiai sportágak legnagyobb eseményén Kanyó Dénes mellett Gruber Kornél és Dimák Dávid is képviseli a várost.



További jó hír magyar szempontból, hogy női 50 méteres uszonyos gyorsúszásban Senánszky Petra saját világcsúcsát megdöntve nyert, Varga Krisztina pedig harmadik lett. Károlyi Csilla negyedik lett a felszíni 200 méteres egyéni döntőben. A férfiaknál akadt még érem, hiszen a 100 méteres uszonyos gyorsúszás fináléjában Kosina Gergő ezüstmedált szerzett.