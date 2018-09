Kanyó Dénes búvárúszó készenlétben tartja magát - Nem bélyeget gyűjtenek

Kanyó Dénes nem áll le, készenlétben tartja magát. Fotó: Karnok Csaba

– Nem tagadom, többször meghatódtam, mert ezek a kislányok csodásan úsztak. Hihetetlen erős lett a nagyuszonyos mezőny, lassan megközelítik a férfiak idejeit, még a junioroknál is. Kothencz Petra, Hajnács Lili, Varga Jázmin és Varga Réka bizonyította, hogy szép jövő elé nézhetnek.– Hatalmasat! A sikerélmény nekem is sokat jelent. Az a nagy dolog, hogy ha valakit segít a céljának az elérésében, és ezt vissza is kapja. Ezt most visszakaptam!– Iszonyatosan! Amikor tervezem a felkészülési ciklusokat, akkor még gyerekek, erre hipp-hopp most már többen is a nagyok között versenyeznek. Gruber Kornél már második felnőtt idényét tapossa. Nőnek, egyre nagyobbak, érettebbek.– Nincs leállás, az utánpótlás-korosztálynak, többek között a junioroknak még következik az országos bajnokság, ahol szeretnénk sikeresen és eredményesen szerepelni. Új edzésmódszerrel készülünk, ebben az időszakban ez a kis kísérletezés belefér. Új felszereléseket tesztelünk, ami, ha beválik, azokat megtartjuk, beépítjük a jövő évi felkészülésbe.– Nincs új a nap alatt! Van egy híres mondás: „A tudomány a fizika, más minden a bélyeggyűjtés!" Miránk ezt levetítve: „A sport az az atlétika, más minden a bélyeggyűjtés!" Amit ennek a sportágnak az edzéselméletében és módszertanában nem találtak ki, az gyakorlatilag nem is létezik. Mi is mindent abból merítünk. De a tornából és a súlyemelésből sok gyakorlatot, mozgást veszünk át. Nagy Péterrel is többször beszélek, kérek tanácsot az erőfejlesztéshez. Számomra fontos, hogy tiszta forrásból tanuljak.– Sokszor csak figyelem a tanítványokat, és azt veszem észre, hogy mennyire egyformán mozognak, úsznak. Mindig figyelik a válogatott sportolókat, és leutánozzák őket, így teljesen egységes képet mutatunk a medencében. Nagy szerencsénk, hogy ennyi kiváló sportolónk van, nagy húzóerő minden fiatal számára.– Egyelőre sok minden bizonytalan. Ha jövőre Egerben lesz az Európa-bajnokság, ami sajnos kétséges, akkor biztosan úszom. Ha nem, akkor készenlétben tartom magam, mert a világjátékokon szeretnék részt venni. Ez még egy komoly célom.