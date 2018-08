Kapás Bogi üzent Vásárhelynek

Fotó: facebook/Virth Balázs

Az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka nagyon szeret Hódmezővásárhelyen dolgozni, évente legalább 10 hetet edzőtáborozik a városban, ahol idén májusban interjút készítettünk vele. Akkor ezt mondta Hódmezővásárhelyről: „Ez az a város, ahol minden szükséges hely nagyon közel van egymáshoz, és ilyenkor csak három feladatom van: edzeni, enni, aludni. Budapesten pörgősek a hétköznapok, mindig menni kell valahova, itt viszont csak magammal kell foglalkoznom. Most is alig vártam, hogy itt legyek, még ha csak egy hétig is."