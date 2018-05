Kapás Boglárkát vásárhelyi ökölpacsik viszik közelebb Katie Ledecky legyőzéséhez

– Fontos pillanat volt, és tényleg akkor tudatosult bennem, hogy világversenyen is lehetek dobogós. Még fontosabb volt az olimpiai bronz. Mindkettő csúcspillanat, de nem ez a leglényegesebb az önbizalmam szempontjából, hanem a Virth Balázzsal végzett mindennapos munkám.– Nem is olyan apró, hiszen ez óriási változás volt a klubváltásom után. Korábban nem kaptam folyamatosan a pozitív visszajelzéseket, Balázstól viszont akkor is kapok, ha nem úsztam olyan jó időket, ahogy terveztük. Olyan ugyanis nincs, hogy rossz edzés, és a feleslegesen elvégzett munka fogalma sem létezik a szótárunkban. Mindig azon dolgozunk, hogy a tréningekből olyan tanulságokat vonjuk le, amelyek segítenek az előrelépésben. Ilyen felfogással minden tempónak van értelme, és igénylem is ezt a visszajelzést.– Mondhatjuk így is. Őt kell utolérni az aranyérmekhez, amit el is akarok érni. Furcsa érzés ez, hiszen reálisan nézve lehetetlennek tűnik utolérni, de egy sportoló nem gondolkodhat úgy, hogy feladja. Az elsődleges cél, hogy magamat győzzem le, és egyre jobb legyek. És persze az is tény: ő is ember, ő is hibázhat, neki is lehet rossz napja.– Hallottam már ezt az összehasonlítást, és van benne valami. Kiráz a hideg, amikor arra gondolok, hogy ha ő nem lenne, mennyivel más lenne a karrierem, főleg az olimpiai döntő kapcsán, hiszen nélküle a négyes pályán úsztam volna az olimpiai aranyért. Persze két tizedmásodperccel rosszabb az aranyról lemaradni, mint az ezüstről, ami meg is történt.– Nem, engem ugyanis jobban zavar a 400 méteren elért negyedik helyem, hiszen ott három tizedmásodperc hiányzott a dobogóhoz. A 800 méteren elért bronzérmemmel ki vagyok békülve.– Tavaly úgy éreztem, hogy százszor nehezebben mennek az edzések, mint amikor az olimpiára hangoltam. 2017-ben szinte végig küzdelmes volt a felkészülés, és ennek egyértelműen lelki okai voltak. Emberek közé sem akartam menni akkoriban, ami egy több tízezres közönséget hozó hazai vb előtt elég rossz jel.– Előfordult, hogy magamat kezeltem.– Akkor mondjuk elég furán érezném magam, még egyedül a négy fal között is. Magamban kérdéseket teszek fel, majd meg is válaszolom őket, figyelve arra, hogy lépésről lépésre haladjak. Ez azért ritkán fordul elő, inkább én is szakemberhez megyek.– Abszolút, hiszen ez az a város, ahol minden szükséges hely nagyon közel van egymáshoz, és ilyenkor csak három feladatom van: edzeni, enni, aludni. Budapesten pörgősek a hétköznapok, mindig menni kell valahova, itt viszont csak magammal kell foglalkoznom. Most is alig vártam, hogy itt legyek, még ha csak egy hétig is.– Akkor majdnem fel is adtam. Az edzőm gyakran emlegeti sportmúltjából eredően, hogy ha egy kosárlabdázó esik ki fél évre, visszatér a parkettre, és egy kis edzés után ugyanúgy dobja a triplákat, mint régen. Egy úszó viszont teljesen elveszti a vízérzetét, és hosszú munka újra felépítenie magát. Ezen az úton haladva nem éreztem a fejlődést, mintha egy helyben topogtam volna, de a családom meggyőzött, hogy ne adjam fel. Egyébként a szemideggyulladáshoz mentális okok vezettek, ugyanis az orvosok semmit nem találtak, és azt mondták, így már csak lelki sérülésre lehet fogni. Furcsa volt ezt hallani, ugyanis nem éreztem, hogy ilyesmitől szenvedtem volna. Egy kineziológus mutatott rá, hogy rosszul éreztem.– Most már nem vagyok ebben ennyire biztos. Hivatalosan azt tudom mondani, hogy két évig tervezek, és utána meglátjuk. A 2024-es indulást így is nehezen tudnám elképzelni, hiszen az már az ötödik olimpiám lenne, ráadásul biztosan nem Budapesten, így már a hazai pálya sem tud motiválni.– Egyszer kipróbáltam Balatonfüreden, leúsztam tíz kilométert. Nagyon rossz élmény volt, soha többé nem vállalnám be. A rendszeresen indulóknak minden elismerésem. Elképesztő, hogy Olasz Anna még 25 kilométeren is rajthoz áll, ráadásul ebben a világ egyik legjobbja. Szerintem aranyérmet kellene a nyakába akasztani mindenkinek, aki teljesít egy ilyen őrült távot.