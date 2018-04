Kapitánya nélkül, Kaposváron játszik ma 18 órától a Szedeák

Csirics: kéztörés

Megsérült Andrija Csirics, a Naturtex-SZTE-Szedeák csapatkapitánya. A kiváló légiós a pénteki edzésen – akárcsak januárban – kéztörést szenvedett, így ebben az idényben már nem léphet pályára a szegedieknél.

A Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapatának U20-as gárdája a klub történetének legnagyobb utánpótlássikerét érte el azzal, hogy a hétvégi nyolcas döntőben megnyerte a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokságot – a finálét holnap 21.25-től a Szeged TV-n bárki megnézheti. A fiatalok sikeréről holnapi utánpótlásoldalunkon bővebben beszámolunk részletekkel, megszólalókkal, ám a sikernek a ma 18 órakor kezdődő kaposvári felnőttbajnoki előtt is volt jelentősége.Hogy miért? Egyrészt az U20-as együttesben több olyan játékos lépett pályára, akik fontos szerepet töltenek be a Szedeák A csoportos rotációjában: a legértékesebb játékosnak (MVP) megválasztott Kerpel-Fonius Gáspár, a vele együtt a torna All Star-csapatába bekerült Révész Ádám, Mike János vagy éppen Bonifert Bendegúz rendszeresen lehetőséget kap Andjelko Mandicstól. Nekik biztosan érzelmi pluszt ad a hétvége a mai felnőttbajnoki előtt, de az első csapat többi tagja szintén így van ezzel: a Szedeák teljes kerete – a légiósokat beleértve – ott szorított a fiataloknak a budapesti fináléban a lelátón. Talán ebből is látszik, mekkora az egység az együttesnél.A Szedeáknak egyébként nyernie kell Kaposváron, ha szeretné megőrizni esélyét a rájátszásra. A szegediek lemaradása öt mérkőzéssel a középszakasz középházának vége előtt két győzelem a már playoffot érő nyolcadik helyen álló Atomerőműhöz képest.