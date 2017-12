Kaposvárott lép pályára Az év csapata

Sulovicsék bravúrral győzhetnek Kaposvárott. Fotó: Karnok Csaba

Fennállása legjobb évét futja a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata: februárban először szerzett érmet az összes fel- nőttsorozatot figyelembe véve azzal, hogy elhódította a bronzot a magyar kupában, míg tegnap lapunk hagyományos díjátadó gáláján először vehették át Az év csapata elismerést (erről a 15. oldalon látható összefoglalónkban olvashatnak bővebben).Ünnepelni viszont nem volt lehetősége az együttesnek, hamar hazamentek a játékosok a Hungi Vigadóból, mert ma 18 órától már bajnokit játszanak Kaposvárott.A szezont kiválóan kezdő, de a legutóbbi két mérkőzésükön vereséget szenvedő szegedieknek fontos lenne egy idegenbeli győzelem.

Juhos Levente továbbra is hiányzik: az erőcsatár éppen szüleinél, Kaposvárott fekszik gipszben bokaműtétje után. Lapunknak elmondta, egyeztetett az orvosával, így ha nagy nehézségek árán is, de ott lesz a csarnokban, hogy kiszurkolja a társak sikerét. Jó hír, hogy az amerikai hátvéd, Josh Fortune sérülése után hétfőn újrakezdte az edzéseket, és bár még nem végzett százszázalékos munkát, van esély a játékára.A szegediek bízhatnak irányítójuk, Marko Boltics kiváló formájában: a szerb a hétvégi, Körmend elleni teljesítményével harmadszor került be a forduló álomcsapatába a bb1.hu szakportálnál. Boltics végig a pályán volt, az összteljesítményt figyelembe véve 29 VAL-lal zárt, 20/6-os pontmutatója mellett leszedett hat lepattanót, szerzett három labdát, kiharcolt hat faultot, emellett volt kilenc gólpassza is.A hazaiak a bajnokság legrosszabb formában lévő csapatának számítanak: bár a szezont négy sikerrel kezdte, utolsó hét bajnokiját elvesztette a KKK. A hétvégi, Kecskemét elleni hazai zakó után felajánlotta lemondását a vezetőedző, Fekete Ádám, ám nem fogadták el azt, meg- erősítették a posztján, emellett elkezdtek dolgozni a kérésén, hogy személyi változások történjenek a játékoskeretben. Nagy kérdés, hogy ilyen előjelek után hogyan teljesítenek a kaposváriak.