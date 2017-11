Kapuk nyílhatnak ki előtte: a szegedi Kis Máté első profi övét szerezte meg

A Szeged BC ökölvívója, Kis Máté (24) 12. profi mérkőzése egyben az első címmeccse is volt a félnehézsúlyban, amelyet megnyert Salgótarjánban. A nyolcadik menetben elért technikai KO-s siker után most hosszabb pihenő jöhet, majd utána akár egy komolyabb (nemzetközi) meccs is.





– Nagyon kedvesek voltak a kollégák, boldog voltam, hogy a meccs utáni első munkanapomon így megleptek – mondta Kis Máté, aki a civil életben rendőrként dolgozik. – A gála és a meccs alatt sem panaszkodhattam, hiszen az én táborom volt az egész este során talán a leghangosabb. Eljöttek Salgótarjánba rokonok, barátok, munka- és klubtársak is. Kereste a hibát. Kis Máté (jobból) meg is találta. Fotó: origo.hu Egy alkoholmentes pezsgő fogadta hétfőn reggel a munkahelyén a szegedi ökölvívót, Kis Mátét (24). Az üvegen az ő képe volt, amint győztesként a magasba emeli a kezét. A Szeged BC öklözője a Salgótarjánban rendezett, a Felix Promotion által szervezett gálán a félnehézsúlyban (79,4 kilogramm) szerezte meg a profi bajnoki övet – Kisnek ez volt az első címmeccse.– Nagyon kedvesek voltak a kollégák, boldog voltam, hogy a meccs utáni első munkanapomon így megleptek – mondta Kis Máté, aki a civil életben rendőrként dolgozik. – A gála és a meccs alatt sem panaszkodhattam, hiszen az én táborom volt az egész este során talán a leghangosabb. Eljöttek Salgótarjánba rokonok, barátok, munka- és klubtársak is. Kis ellenfele a 22. profi mérkőzésén bokszoló Baranyi Richárd, a súlycsoport címvédője volt.



– A 12 hetes felkészülés tudatosan, az ellenfélre koncentrálva zajlott – nyilatkozta a szegedi ökölvívó. – Gál László mellett Bóka Ferenc erőnléti edző és Merész Ferenc segítette a munkámat. Baranyi technikás, erős bokszoló, és bizony az első menetnek el kellett telnie, hogy megnyugodjak az első profi címmeccsemen. Nagy volt a tét, a bizonyítási vágy, de a továbbiakban már azt éreztem, én irányítom és uralom a mérkőzést. Az én akaratom érvényesült, a nyolcadik menetben pedig a tudatos, szűk jobbos felütések miatt megnyitottam a fedezékét, majd ballal eltaláltam a testét, a máj környékét. Az eredményhirdetés után eksztázisba kerültem, hatalmas élmény volt nyerni. A feldolgozása viszont még időt vesz igénybe, de ezzel a sikerrel megnyílhatnak nagyobb, a nemzetközi mezőnybe vezető kapuk is.



Kis Máténak a 12. profi meccsén két döntetlen mellett ez volt a 10. győzelme.



– Most hosszabb pihenő következik, aztán megbeszéljük a továbbiakat Rácz Félix promóterrel – jegyezte meg az öklöző. – A meccs után hazafelé a buszon ünnepeltünk, majd szűkebb körben is beszélgettünk, koccintottunk.

