Kapusháború a gólokért - Hetedik alkalommal versengenek a Porsche Szeged díjaiért

Repül a kapus. Látványban nem lesz hiány a szombati versenyen. Fotó: Frank Yvette

Szabályok



A nyílt kategória 84 kapusát 14 hatfős csoportba sorolták a szervezők. Itt van hat kiemelt (Papp Tamás – Debrecen, Menceles Iván – Budapest, Bohata Gábor – Zenta, Oláh Levente – Szeged, Kiss Tamás – Budapest, Gavlik Ferenc – Bácsalmás), akik bármilyen helyezést is érnek el a csoportban, már a 48 között vannak, ahova csoportonként az első három kerül – ha köztük van a kiemelt, akkor a negyedik is. Innentől egyenes kieséses rendszerben jutnak el a játékosok a legjobb három körmérkőzéses döntőjéig.



A nőknél a 14 indulóból hat-hat továbbmegy a csoportból, csak a hetedik esik ki, és innentől szintén egyenes kieséses párharcok jönnek a legjobb háromig. Ez a rendszer működik majd a +35-ben, míg az U14-ben a 12 versenyző a körmeccs után azonnal kezdi az egyenes kiesést (1–6., 2–5., 3–4.). Az U13-asoknál négy hatos csoportot alakítottak ki, amelyekből mindenki továbbjut, és a korábbiakhoz hasonló szisztémában halad a torna a hármas döntő felé.

A nevezés elindulása után először a nyílt kategória 84 főben maximalizált mezőnye telt meg: itt lesz a tavalyi három dobogós (Menczeles Iván – Jászberényi FC, Kiss Tamás – Grosics Alapítvány, Oláh Levente – Illés Akadémia), így akár a címvédés is összejöhet. A 84 kapust 14 hatos csoportba osztották.A további négy kategória közül az U13-as volt a legnépszerűbb, amelyben 24-en szerepelnek – négy hatos csoportban. Az U14-eseknél 12-en indulnak két hatos csoportban, míg a női és a +35-ös korcsoportokban 14-14 kapus nevezett. Ami mindegyik kategóriára jellemző, hogy eljönnek a címvédők is: a nyílt kategóriáról már írtunk, a nőknél Rövid Letícia (tavaly St. Mihály, most Zenta), +35-ben pedig Kiss Márió (tavaly Szatymaz, most Szeged) egyaránt ott van a mezőnyben. Az U14-es címvédő értelemszerűen már nem indulhat ebben a generációban, de a felnőttek közé Talián László (Nyíregyháza) benevezett.A szervezők újítása az idei évre, hogy azoknak a kapusoknak, akik a csoportkör után búcsúznak, lehetőségük lesz játszani valamelyik sztárvendéggel, így akár Balajcza Szabolccsal, Pogacsics Krisztiánnal, Jova Leventével vagy Gróf Dáviddal „háborúzhatnak" a résztvevők. Az eseményt június 23-án 8 órától tartják a szegedi Felső Tisza-parti stadionban.