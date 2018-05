Kárász Anna első, Takács Tamara második, Suba Róbert harmadik lett - Szegediek főszerepben

A hétvégi program

Ma, 8 órától: elő- és középfutamok, 11 órától: parakenudöntők (11 óra: KL1 női 200 m, 11.06: VL2 férfi 200 m, 11.12: KL2 női 200 m, 11.18: VL3 férfi 200 m, 11.24: KL3 női 200 m), 11.32-től: B és C döntők, 12.19-től: A döntők (12.19: női K1 500 m, 12.28: férfi K1 1000 m, 12.39: férfi C1 1000 m, 12.56: női C2 200 m, 13.04: férfi K2 200 m, 13.19: női K2 500 m, 13.28: férfi C2 500 m, 13.44: női C2 500 m, 13.53: férfi K2 500 m); 14.05-től: B döntők, 15.40-től: elő- és középfutamok.



Vasárnap, 8 órától: középfutamok, 10.45-től: B és C döntők, 11.33-tól: A döntők (11.33: női K1 200 m, 11.41: férfi C1 200 m, 11.49: férfi K1 200 m, 12.02: női C1 200 m, 12.10: női K2 200 m, 12.18: férfi C2 200 m, 12.31: férfi K1 500 m, 12.40: női C1 500 m, 12.54: női K4 500 m, 13.02: férfi C1 500 m, 13.10: férfi K4 500 m), 13.24-től: B és C döntők, 14.50-től: A döntők (14.50: női C1 5000 m, 15.30: férfi C1 5000 m, 16.05: női K1 5000 m, 16.40: férfi K1 5000 m).

Az NKM Szeged parasportolója, Suba Róbert szerezte a magyar küldöttség első érmét a szegedi gyorsasági kajakos, kenus világkupán. Nem is akárhogy: a rossz rajtja után elképesztő tempóban jött fel, és végül a KL1 200 méter végére utolérte az előtte beérő olasz Fariast és a brazil Cardoso Da Silvát, de megelőzni nem tudta őket – fél másodpercen belül ért célba a trió.És a második magyar érem is szegedi sportoló nevéhez fűződik: Kárász Anna rajt-cél győzelmet aratott K1 1000 méteren úgy, hogy a másik magyar, Takács Tamara a kilencedik helyről érte utol majdnem a duplán hazai pályán kajakozó Kárászt.– A látottak ellenére nem volt ez sima győzelem, de szerettem volna elsőként beérni egy nagyon jó pályával, és ez sikerült. Próbáltam egyenletesen jönni, és a második 500 méterre koncentráltam, ahogy több társam is ajánlotta. Azt nem tudtam, hogy Takács Tamara hol van, de azt tudtam, hogy egyszer csak indít, ám nem fogyott el az erőm – nyilatkozta Kárász Anna.A férfi C2 1000 méteren a Mike Róbert, Korisánszky György egység hatodik, míg K2 1000 méteren a Kugler Attila, Gacsak Ákos páros hetedik helyen ért célba a tegnapi döntők során. A parasportolóknál pedig a pályafutása során mindössze negyedszer kenuzó, szegedi Varga Katalin ért el negyedik helyet VL3 200 méteren.Show a parton Büdi Szilárddal és Szalay Edittel, élő közvetítés és interjúk a két szegedi sportriporterrel, Méhes Gáborral és Bittmann Emillel, és show a vízen sok-sok magyar éremmel – ez vár ma és holnap azokra, akik kilátogatnak a Maty-érre.