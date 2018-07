Kárász Anna két számban érdekelt Portugáliában, Bodonyi is vb-induló

Kettőből kettő. Kárász Anna (fehér felsőben, jobbról) és Kozák Danuta párosa mehet a vb-re. Fotó: MKKSZ

300 méter. Nagyjából eddig haladt egymás mellett a női K2 500 méteres szétlövésben érdekelt két hajó. Ekkor, a 200 méteres rajtvonal környékén kezdett távolodni a Kárász Anna (NKM Szeged), Kozák Danuta (Újpest) egység a Medveczky Erika Csipes Tamara (mindkettő Honvéd) párostól, és meg is nyerte a versenyt.Ami biztos: a Kárász, Kozák egység a vb-induló K2 500 méteren. Ám nagy kérdés, hogy a két válogatón összességében négy számban kvalifikáló, ötszörös olimpiai bajnok Kozák melyik számot engedi el. Ha ezt nem, akkor a szegedi Kárász K4 és K2 500 méteren versenyezhet Portugáliában.A belgrádi Európa-bajnokságon még a csepeli Kiss Tamás lett negyedik C1 1000 méteren, a világbajnokságon viszont már az NKM Szeged kenusa, Bodonyi András szerepelhet. A második válogatót, majd a tegnapi szétlövést is megnyerte a szegedi versenyző, így szerepelhet majd a portugáliai eseményen.– Érett, felnőtt versenyzést mutatott be mindkét kenus: jól felépített pályák voltak. Kiss vezetett 500 méterig, aztán Bodonyi feljebb jött, és egy kicsit ellépett, ám tisztán látszott, hogy bármi lehet a vége. A lányoknál Csipesék bevállalós taktikát választottak, de Kárászék kontrollálták és ellensúlyozták ezt a meglepőnek mondható kajakozást – mondta Sík Márton, az NKM Szeged szakmai vezetője.A portugáliai vb-n így Kárász és Bodonyi mellett Kuli István Varga Katalin és Suba Róbert összesen 11 számban lesz érdekelt a szegedi klubból.