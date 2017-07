Kárász Anna világbajnok kajakos

– Anna, hallani a hangján a csalódottságot, végül miért döntött úgy, hogy nem indul a szolnoki versenyen?



– Nem is tudom, hogy hol kezdjem... Az első válogató óta nagyon sokat dolgoztam azért, hogy még előrébb lépjek, de végül be kellett látnom, hogy több hónapos hátrányt nem lehet behozni ennyi idő alatt, még úgy sem, hogy az elmúlt két és fél hét alatt igyekeztem még rátenni egy lapáttal.



A tavaly megműtött vállam még nem százszázalékos, emiatt még sok feladat áll előttem, és türelmesebbnek kell lennem, mint gondoltam. Nem érzem még azt, ami kell egy jó egyes eredményhez. Az első válogató nem a várakozásomnak megfelelően alakult, hiszen meg sem közelítettem a korábbi énemet.



Mivel még nem tartok ott, ahol szeretnék, ezért inkább úgy határoztunk, szakmailag az a jó döntés, ha most még nem versenyzek.



– És akkor most mi a következő lépés?



– A munkát hasonló intenzitással folytatom, hiszen a céljaim változatlanok. A 2017-es versenyszezonról tudtam, hogy a hosszú kihagyás miatt számomra egy átmeneti év lesz. A 2020-as tokiói olimpiáig vezető úton ez egy állomás lett volna, de a jövőt szem előtt tartva most az a helyes döntés, hogy ezen a válogatón nem álltam rajthoz.