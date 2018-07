Karaterúgással szerzett gólt: először volt eredményes a kisteleki Zsótér Donát az Európa Ligában

Indul az OTP Bank-liga



Labdarúgó OTP Bank-liga, az 1. forduló programja, szombat, 17 óra: Puskás Akadémia–Debrecen (M4 Sport); 20.15: MOL Vidi FC–Kisvárda (M4 Sport), Mezőkövesd–Paks, Budapest Honvéd–Swietelsky Haladás; vasárnap, 17.30: FTC–Diósgyőr (M4 Sport), 19.30: Újpest–MTK Budapest (M4 Sport).

Gól és gólpassz. Zsótér Donát (balról) emlékezetes meccset játszott a Neftci Baku ellen. Fotó: MTI

Kupameccsek



Az Újpest mellett további két magyar csapat maradt versenyben az európai kupákban. A lilák idegenben kezdenek csütörtökön 21.45-kor, majd rá egy hétre Újpesten lesz a visszavágó (21 óra).



A Bajnokok Ligájában a Mol Vidi FC második körös ellenfele a bolgár Ludogorec Razgrad lesz jövő szerdán 19 órától, az első mérkőzést idegenben vívja a székesfehérvári alakulat, majd rá egy hétre szerdán 20 órától Felcsúton jön a visszavágó.



A Honvéd hazai pályán kezdi a párharcot a luxemburgi Progrés Niederkorn ellen, mégpedig csütörtökön 19 órától, míg a visszavágóra augusztus 2-án 19.30-kor kerül sor Luxemburgban.

– A kapusról elém pattanó labdát megpróbáltam minél gyorsabban kapura lőni, ésez csak egy karaterúgás-szerű mozdulattal sikerült. Megmondom őszintén, jobban bíztam a lábamban, mint a fejemben, ezért ugrottam fel, és lőttem el így a levegőből. Ez volt a második európai kupameccsemen az első gólom, és igen emlékezetes lett.– A meccs előtti utolsó edzésen többször is sikerült odarúgnom a labdát, ahol a mérkőzésen Litauszki érkezett. Csapatkapitányunk érzi a hosszú oldalt, ezért is próbáltam meg megint.– Két játékosunk, Obinna és Diallo nem kapott vízumot, de a körülmények, az időjárás, a páratartalom, az utazás mind hátráltatta a felkészülésünket. A visszavágón, amikor az optimálishoz közeli volt minden, azért az eredményesség és a játék is megmutatta, melyik a jobb csapat, és hogyan tudunk futballozni.– Azt nem mondom, hogy igen, de amikor a labdára rávetődő Nagy Dánielt ketten ütötték két oldalról ököllel, azt éreztem, meg kell védenem. De bármelyik csapattársammal történik hasonló, megvédem őt. Én csak ellöktem a horvát Bralicot, ő meg a torkomhoz nyúlt, így nem éreztem jogosnak, hogy vele együtt én is sárga lapot kaptam.– De előtte még vasárnap az MTK hazai pályán a bajnoki rajton. Ez az első feladat, ezért a jövő héten még nem gondolkodom. De az biztos, hogy a Sevilla egészen más szint. Azt szeretnénk, ha élvezhető, nézhető mérkőzést játszanánk velük, amelyet a szurkolók is élveznek. Meglepetés? Megpróbáljuk felvenni a versenyt velük.