Kastelic góllal és remek védésekkel mutatkozott be: MOL-Pick Szeged - Vác 39-19

K&H férfi kézilabdaliga, 18. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Tomecskó-Hunyadi, Unyatinszki.Kastelic 1 - Sostaric 6/1, Petrus, Bánhidi 2, Källman 2, Bodó 10, Obranovic 1.Sierra (kapus), Balogh 5/1, Sunajko 4, Pedro 3/1, Zubai 1, Buntic, Skube 4/4, Blazevic.Juan Carlos Pastor.Vitáris - Vasics, Sztanojevics 2, Lendvay 3, Topics 3, Koller 2, Popovics 2/2. Csere: Drissi (kapus), Tyiskov 1, Ménfői 2/2, Csicsikalo 3, Czene 1.Gúnya Péter.2, ill. 4 perc.8/7, ill. 4/4.VÉGEszól a vastaps, húszgólos szegedi siker.egy újabb Kastelic védés. Zubai is betalál, közte húsz 39-19.Balogh 38-19.Pedróval akarnak gólt lövetni a társak, az első passzra kiér zárni a védő, másodszorra már nem 36-19. Vááci kiállítás okán üres a kapu, Kastelic pedig a védése után célba veszi. Bemutatkozásként GÓÓÓL! 37-19Zubai újabb hetest harcol ki, Koller két perc. Sunajko lövi, Drissi a fél pályáig rúgja a labdát.Balogh ismét szépen hozza helyzetbe magát 35-19.Balogh Zsolt csinál magának helyet 34-19Kastelic rúgja ki oldalra a labdát.Zubai harcol ki hetest, most Pedro értékesíti 33-19.Obranovic zár Bodónak, de magyar átlövi nagyon fölé lövi. Ménfői lőhet büntetőt, kíméletlenül 32-19.Balogh pattintja be 32-18. Csicsikalo elhajlásból, nagyot véd Kastelic. Sokadjára jár neki a taps!labdát szerez a Szeged, jól rendeződik vissza a Vác.Bodó átlövését védi Drissi. Újra támadhat a Szeged, Bodó javítja a hibáját 31-18.Balogh adja kínaira, Pedro behúzza 30-17. Csicsikalo 30-18.Bodó nem tudja megfogni a labdát, Topic elveszi, és végigviszi 29-17.Csicsikalo addig kereste a rést, míg megtalálta 28-16. Bodó már kilencnél jár 29-16. Kastelic!ezúttal Sostaric lövi a büntetőt, jól 28-15.Koller szép átlövésgólt szerez 27-15. Bánhidi újabb hetest harcol ki.Sostaric húzza be szépen a hosszú felsőbe 27-14.egy újabb Kastelic-hárítás.hétméterest kap a Vác. Sierra jön, de nem tud védeni. Ménfői 25-14. Bánhidi 26-14.Bánhidi harcol ki hétméterest, Popovic kétperces kiállítást kap. Drissi érkezik a kapuba, Skube lőni, a szegedi nyer 25-13.Czene Dávid első találata 24-13.Koller-lövés, Kastelic-védés. Sostaric indul, persze, hogy gól 24-12.Skube kínaira Sostaricnak, szép 23-12!Bánhidi harcolja ki, Skube értékesíti a büntetőt 21-12. Elszórják a labdát a váciak, Sostaric büntet 22-12. Először közte tíz!Bodó szerez labdát, indítja Sunajkót 20-12. Ez a nem semmi! harmincnégy perc szegedi játéka után a szegedi közönség Urh Kastleic nevét skandálja!Bánhidi fordul le, a hosszú felsőbe lövi a labdát 19-12.Czene lő át, Kastelic könnyedén.a MOL-Pick Szeged kezdte a második játékrészt. Bodó a szaggatotton kívülről 18-12. Zubait állítják ki a játékvezetők.FÉLIDŐCsicsikalo 17-12.Bodó 16-11. Sunajkót indítjuk, hatalmas gólt lő a fiatal kézilabdázó 17-11.Koller tör be Obranovic és Pedro között, Kastelic véd, de hetes. Popvics belövi 15-11.Sunajko érkezik a kínaira, nem hibázik 15-10.Bodóval nem bírnak a vendégek 14-9. Koller zavarja ki a pókokat 14-10.a Vác is hetest lőhet, Popvics rendkívül lazán a bal felsőbe 13-9.újra Kastelic, ezúttal átlövést hárít a szlovén kapusunk. Obranovic harcolja ki, Skube értékesíti a hétméterest 13-8.Zubai harcol ki hetest, Skube jön lövi be 12-8.Bodó nagy gólt lő, Vitáris kezét beviszi a labda 11-7. Lendvay okosan 11-8.a MOL-Pick Szeged is időt kér. Buntic előtt nyílik szét a fal, kapufa. Kontrázik a Vác, Kastelic ziccert véd.Ménfői lövését védi Kastelic. Tyiskov rendezetlen védelem ellen 10-7.Obranovic veszi észre a szélen Sunajkót, Vitáris azonban védi a szerb játékos próbálkozását.időt kér Gúnya Péter, a vendégek vezetőedzője.Zubai is a pályán, védekezésben és támadásban egyaránt.Sunajko labdát szerez, és üres kapuba dobja be, Vitáris nem ért vissza 10-6. Balogh emelkedik magasra és lő, Vitáris.új szélsők a Szegednél. Sunajko és Pedro a pályán. Bodó büntetőt értékesít 9-6.14. perc: Bodó elemében van 8-5. Sztanojevics 8-6.Obranovic elhajlásból, szép volt 7-5. Kastelic védi Topics ziccerét.Topics üres a falban 5-5. Källman gyorsan válaszol 6-5.Bánhidi nem bír a beállóval, Topic 4-4. Bodó már harmadszor 5-4.Obranovic passza nem jó Bodónak, jöhet a Vác.Sztanojevics bombáját Kastelic a felső lécre tolja. Balogh mellé.Lenday találja meg a rést a szegedi falon 3-3. Källman betör 4-3.Lendvay derék mellől 3-2.Sostaric a jobbszélről 3-1.Bodó szerez labdát, Kallman indítja Sostaricot, kapufa.második szegedi támadás, második Bodó-gól 2-1.Sztanojevics átlövésből 1-1.az első váci lövés, Koller, Urh Kastelic első szegedi védése! A kontrából Bodó talál be 1-0.a Vác kezdte a mérkőzést. Petrus szerez labdát, majd adja el.a ma először Szeged-mezt húzó Kastelic a klub legifjabb kapusától kapta meg szerelését.17.50: üdvözlünk mindenkit az újszegedi sportcsarnokból, 18 órától a Vác lesz az ellenfele a MOL-Pick Szegednek bajnoki mérkőzésen. A meccsen bemutatkozik a friss igazolás Urh Kastelic kapus, Matej Gaber viszont biztosan pihen.