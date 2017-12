Kék Mókus-kupa: 20 gólos meccs, házidöntő lesz a nőknél a klubcsapatoknál

A tornát kísérő I. szegedi amatőr klubcsapatok kupáján a 12 együttesből csak az SZVSE nem tudott megjelenni, és lépett vissza, mert edzője, Major László és több játékosa is a megyeválogatottal szerepelt Békéscsabán, a selejtezőn. A további 11 klub érdekes mérkőzéseket vívott, és a legjobb nyolc közé (ahol kiemeltként ott van az NB II-es Szeged 2011-GA és az NB III-as SZEOL SC is) a csoportok első két csapata, azaz a Gyálarét, a Szőreg, a Kiskundorozsma, a Komlósi Trans Baktó, az FK 1899 Szeged és az SZVSE II. jutott. A negyeddöntők párosítását később készítik el, a mérkőzések időpontja január 7. – a 31. Kék Mókus-kupa döntőnapja. A nőknél házidöntő lesz ekkor, hiszen a kvartetteket a St. Mihály FC és a Szent Mihály Kft. nyerte meg.Zengő Alföld–Hanyatt SE 17–3, Lily FC–Retro TVSC 5–9, Fit Word O’Neill–Drink Team 8–3, Zengő Alföld–Retro TVSC 9–7, 2001-Kuszi Trafik–Szeged UTD 4–6, Retro TVSC–Hanyatt SE 11–3, Lily FC–Zengő Alföld 7–9, Szeged UTD–Drink Team 6–3, 2001-Kuszi Trafik–Fit Word O’Neill 3–6, Gyuszi and the Boys–Gámawill Kft. 5–8, Gámawill Kft.–Gumi-Sziget SE 5–7, Gumi-Sziget SE–Gyuszi and the Boys 10–5.Ficak–Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill 5–11, Kislak Kft.–Renenszánsz U35 4–7, Renenszánsz U35–Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill 6–5, Kislak Kft.–Ficak 6–5.Móraváros–Gyálarét 3–3, Szőreg–Gyálarét 1–2, Szőreg–Móraváros 2–1. A csoport végeredménye: 1. Gyálarét 7, 2. Szőreg 6, 3. Móraváros 4 ponttal.Az SZVSE visszalépett, ellenfelei 3–0-val megkapták a három pontot.UTC–Kiskundorozsma 2–4, Komlósi Trans Baktó–Kecskés 5–1, UTC–Komlósi Trans Baktó 2–2, Kiskundorozsma–Kecskés 9–2, UTC–Kecskés 14–0, Kiskundorozsma–Baktó 4–1. A csoport végeredménye: 1. Kiskundorozsma 9, 2. Baktó 4, 3. UTC 4, 4. Kecskés 0 ponttal.FK 1899 Szeged–St. Mihály 5–2, Pázsit–SZVSE II. 0–3, FK 1899 Szeged–Pázsit 3–6, St. Mihály– SZVSE II. 1–3, FK 1899 Szeged–SZVSE II. 5–2, St. Mihály–Pázsit 2–1. A csoport végeredménye: 1. FK 1899 Szeged 6, 2. SZVSE II. 6, 3. St. Mihály 3, 4. Pázsit 3 ponttal.St. Mihály FC– SZVSE 4–0, Móraváros–Kistelek 0–2, St. Mihály FC–Móraváros 6–1, SZVSE–Kistelek 1–1, St. Mihály FC–Kistelek 3–0, SZVSE–Móraváros 1–2. A csoport végeredménye: 1. St. Mihály FC 9, 2. Kistelek 4, 3. Móraváros 3, 4. SZVSE 1 ponttal.Balástya–Újszentiván 0–0, Szent Mihály Kft.–Nagymágocs 3–2, Szent Mihály Kft.–Balástya 11–2, Nagymágocs–Újszentiván 4–2, Szent Mihály Kft.–Újszentiván 7–1, Balástya–Nagymágocs 3–1. A csoport végeredménye: 1. Szent Mihály Kft. 9, 2. Balástya 4, 3. Nagymágocs 3, 4. Újszentiván 1 ponttal.