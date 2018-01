Kék Mókus-kupa: triplázásra készülnek

Előnyben. A Zengő Alföld megvédte a címét. Fotó: Frank Yvette

Egy tornát megnyerni könnyebb, mint a következőn megvédeni a címet. A szegedi Zengő Alföld ezt mégis megtette a Szegedi Sport és Fürdők Kft., az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága és lapunk, a Délmagyarország által közösen szervezett 31. Kék Mókus-kupa nyílt (–35) kategóriájában.– Természetesen szerettük volna megnyerni az újabb sorozatot, így megvédeni a címünket, ami sikerült is. A cél most már az, hogy idén megint elsők legyünk, így a vándorkupa a miénk legyen – nyilatkozta Bodó Attila, a Zengő Alföld csapatvezetője.– Az együttes kerete régóta együtt van, az sem okoz gondot, hogy sok helyről jönnek a játékosok, így Mezőhegyesről, Budaörsről, Szerbiáról. Profi a hozzáállásuk, komolyabb szinten is futballoztak, így jólesik, hogy ilyen játékosok alkotják a csapatot. Sokat köszönhetünk Putnik Ljubomirnak, aki épí- tőanyag-kereskedése révén a névadónk, támogatónk. A meccsek előtt nem rajzolgattuk a mágneses táblán a taktikát, de mindig megbeszéltük az éppen aktuális ellenfél erősségeit, gyengéit.

Bodó igencsak elfoglalt volt a döntőnapon, hiszen a Szőreg, a Zengő Alföld és az Öreg Honvéd vendéglő O'Neill színeiben összesen öt mérkőzést, benne három döntőt játszott.– Ez csak szerencse kérdése, voltak nálam sokkal jobb futballisták is ezen a tornán – mondta Bodó. – A Zengő Alföld az én csapatom, a Szőreg azért került szóba, mert nagypályán tavasszal már ott játszom, míg az Öreg Honvéd vendéglő O'Neillnél Csiszér Rómeó keresett meg. Nagyon pörgős nap volt, hiszen a saját csapatom sorsát intéztem, három öltözőben öltöztem, díjátadóról rohantam az újabb mezért. Imádom a Kék Mókus-kupát, szeretek futballozni, jólesett ez a nap.