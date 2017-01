Keleti izgalom Vajda Attilával

Az EDF DÉMÁSZ-Szeged olimpiai, világ- és Európa-bajnok kenusa, Vajda Attila Tajvanon edzősködik. A 33 éves sportoló rengeteg élménnyel gazdagodik a keleti kaland során, amelyet rendszeresen megoszt majd velünk és az olvasókkal. Ezúttal Vajda a zenekaráról írt nekünk.– Az együttesünk neve The Issue, azaz A kérdés. Már van egy néhány saját számunk, az egyik címe Vigyázz rám, sőt írtam már én is zenét. Nehezen jutunk egyről a kettőre, mert mindenki elfoglalt, de nekem például itt Tajvanon minden adott ahhoz, hogy gyakoroljak. Az ázsiai srácok is egyre muzikálisabbak. Az együttesben a dobos egy egykori kenus, Redenczki Attila az idősebb generációból, az énekes egy fiatal srác, Kukla József, a szólógitáros Vastag Ferenc, aki szerintem profi zenész, illetve rajtam, a ritmusgitároson kívül még egykori csapattársam, Makai Tibor alkotja a zenekart, aki basszusgitáros. Többnyire csak akkor gyakorlunk, ha otthon vagyok, bár magammal hoztam ide is egy gitárt.