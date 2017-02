Keleti izgalom Vajda Attilával

Fotó: Vajda Attila Facebook-oldala

Az EDF DÉMÁSZ-Szeged olimpiai, világ- és Európa-bajnok kenusa, Vajda Attila Tajvanon edzősködik. A 33 éves sportoló rengeteg élménnyel gazdagodik a keleti kaland során, amelyet rendszeresen megoszt velünk és az olvasókkal. Vajda megtapasztalhatta, milyen az ázsiai újév.– Úgy kell elképzelni az újévet, mint nálunk a karácsonyt: ez is egy többnapos ünnep. Megvannak a tradíciók, hogy melyik napot hol töltik az emberek, gyakorlatilag a nagy családi összejövetelek jellemzők. Hivatalosan január 27-én kezdődött, ez maga volt az újév napja, és olyan, mint nekünk december 24-e. A következő három nap a családok látogatásairól, a közös étkezésekről szól. Az első hivatalos munkanap február 2. volt, de ettől függetlenül is minden nyitva tartott. Hagyományos ételük a tésztába töltött darálthús-gombóc, amit megpárolva készítenek el, és szerintem finom. Ilyenkor a vonatokra nem lehet jegyet foglalni, nekem is úgy sikerült egy napra Tajpejbe utaznom meglátogatni az egykori magyar nagykövetet, hogy csak állójegyet kaptam a két és fél órás útra. A srácokkal február 1-jén kezdtük meg a munkát.