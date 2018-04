Kellenek a pontok - Jó formában lévő csapatok találkoznak

Debrecenben a Fradi

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 26. fordulójának mai programja, 17 óra: Paks–Haladás, Mezőkövesd–Videoton, Újpest–Vasas, Puskás Akadémia–Budapest Honvéd, Balmazújváros–Diósgyőr, 19.30: Debrecen–Ferencváros.

Germán Tamás (31) szépségdíjas góljával nyert hét közben Szolnokon a Szeged 2011-Grosics Akadémia labdarúgócsapata. Mondhatnánk, hogy fellélegezhet az együttes a kiesés elleni harcban, de ez egyáltalán nem így van. Az alsóházban elképesztő a tülekedés, és a bennmaradásért harcolók száma az utóbbi néhány fordulóban jelentősen gyarapodott. Az utolsó előtti, 19. helyen álló Mosonmagyaróvár és a 9. Soroksár között mindössze kilenc pont a különbség: előbbi 29, utóbbi 38 pontot gyűjtött eddig.És ott van a köztes mezőnyben a Szeged 2011-GA is 30 ponttal, amely viszont egy szép sorozatot épített négy forduló alatt: két győzelem mellett kétszer ikszelt, így a 12 megszerezhető pontból 8-at begyűjtött. Ami talán még ennél is fontosabb, a négy összecsapáson csak egyetlen gólt kapott.– Én is azt gondolom, hogy ez a fontos: összeállt a védekezésünk, ennek köszönhető ez a nyolc pont – nyilatkozta lapunknak Germán.A holnapi ellenfél még jobb passzban van: nyolc mérkőzésből álló veretlenségi sorozatot épített, így nem csoda, ha már a harmadik helyet ostromolja, és csak rosszabb gólkülönbsége miatt negyedik. A Gyirmót játszó csapat, azaz a Szeged 2011-GA mindenképpen erős nyomásra számíthat, miközben meglesznek a kontralehetőségek is.– Teljesen mindegy, ki következik, nekünk pont, pontok kellenek, mert minden mérkőzés élet-halál harc ebben a kiélezett helyzetben – mondta Germán.