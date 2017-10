Kemény Dénes: Az volt az állandóság, hogy folyamatosan változtunk - interjú a sikerkapitánnyal

Tudta?



Kemény Dénes nagy szurkolója

a Manchester United labdarúgócsapatának, fiaival évente két meccsre mindig kilátogat. Az angol klub legendás menedzserét, Sir Alex Fergusont barátjának mondhatja: még akkor ismerkedtek meg, amikor a skót az Aberdeen mestere volt.

Kemény Dénes: Nem éreztem helyesnek a játékosokkal szemben, hogy más nemzet kispadján üljek. Fotó: Kuklis István

– A siker egyidejűleg abszolút értelmű és relatív kifejezés. Sikeresnek tartom azt az edzőt, aki ötödik helyet ér el csapatával egy olyan bajnokságban, ahol a játékosállomány alapján kiesők lennének. Még többre is értékelem, mint a bajnokcsapat trénerét, akinek a legerősebb együttese van, és azzal ér fel a csúcsra. Csak egy gond van: ezt egyedül a felesége tudja otthon, ő is csak azért, mert a férj elmondta neki. Az abszolút siker pedig az, amelyről nem kell ilyen sokat beszélni, azt kiírja az eredményjelző.– Mindenki az aranyérmeinket emlegeti, a három olimpiát, két Eb-t és egy világbajnokságot. Huszonkilenc világversenyre vittem a válogatottat, ebből huszonötször voltunk dobogón – azt gondolom, ez nagyobb eredmény volt, mint az aranyak. Úgy tanultam apámtól, hogy más nemzet himnuszát még mindig jobb a dobogóról hallgatni, mint a lelátóról.– Olyan játékosokat tudtam összeszedni, akik az igazán fontos mérkőzéseken nem hoztak rossz döntést. Sydney-ben, a döntőben tizennyolcezer-ötszázan voltak a lelátón, ezt sokszor két hétvégén gyűjti össze a teljes labdarúgó NB I. Vári Attila mégis fogta, és majdnem a félpályáról, háttal, svédcsavarral berakta a labdát a felső sarokba. Makszimov, az orosz kapus még most sem tudja, hogy történt.– Ezt könnyebb megelőzni, mint kijavítani. Ha van két játékosod, akinek túl fontos saját maga, az szétveri az öltözőt, az egységet. Volt olyan, hogy elküldtem az ország harmadik legjobb pólósát, mert a hozzáállása nem illett a csapatba, beraktam a helyére a tizennegyediket, és így erősebbek lettünk.– Az egész meccsen szenvedtünk, rosszul játszottunk – ez nem nagy öröm egy olimpiai döntő napján. Az utolsó negyed előtt, kétgólos hátrányban éreztem, hogy valamit még meg lehet próbálni, de azt nem mondhattam a játékosaimnak, hogy nyerjenek meg hét percet három–nullára. Az olyan lett volna, mintha azt kérném, hozzák le nekem a csillagokat. Ezért azt kértem tőlük, hogy ne kapjunk több gólt – erre felcsillant a szemük. Egy olyan helyzetben, amikor nem voltak a topon, olyat kértem, ami elérhető teljesítményt kívánt. Kivédekeztünk négy emberhátrányt, egy perccel a vége előtt pedig megszereztük a győztes gólt.– Tamás az utolsó játékrész előtt elindult a kispad felé. Előtte három negyedet végignyomott, értelemszerűen nem cseréltem le a világ legjobb játékosát. A kérdésemre jelezte, hogy fáradt. Mondtam, hogy ő dönthet, kijön-e a vízből: van hátra hét perc, vagy négy év... Visszament, lőtt két gólt, a győztes találat előtt pedig ő passzolt Kiss Gergőnek.

– Ha vagy annyira tökös, hogy vállalod a döntésed felelősségét, és szerinted a legerősebb csapat nem egyezik a legutóbbi aranyérmessel, akkor ezt meg kell lépni. Fejlődnünk kell, meg kell tudnunk verni tavalyi önmagukat. Tizenhárman szerettek volna háromszoros olimpiai bajnokok lenni, de tehetsége, alázata, tudása alapján hatnak sikerült bennmaradnia a csapatban. Őket nem kellett noszogatni.– Az volt az állandóság, hogy folyamatosan változtunk. Mindenkinek elmondtam, hogy miben tud fejlődni, annak ellenére is, ha már nyert olimpiát. Amikor már nem sikerült a vérfrissítés, mert nem volt annyi fiatal tehetség, az volt a londoni olimpia. Ott nem is nyertünk.– Az voltam így is. Nem a pénz a döntő, de nem mondhatom, hogy másodlagos, mindenki gondol a családjára. A harmadik olimpia után, ha a következő ciklust az USA-val csinálom, sokszor kellett volna a magyar válogatott ellen meccselnem, ami nem ment volna. Nem éreztem helyesnek a játékosokkal szemben, hogy más nemzet kispadján üljek. Ehhez egy történet: a pekingi olimpia fináléja délután háromkor kezdődött, ez Erdélyben délelőtt tíz óra, akkor ott misére mennek az emberek. Kaptam egy képet, a Hargita egy kis falujában, Csehétfalván készült. Miközben ment a mise, a kispap a zsoltártartón közvetített, rakosgatta a számokat, mint a falusi focipályákon. Megvan fotón a 14–10-es végeredmény. Ha egy csapatnak ilyen hatása van a magyar emberekre, nem lett volna helyes, ha elfogadok más ajánlatot.– Jobb lett volna. De öt éve megkeresett a magyar egyesületek kétharmada, hogy legyek elnök, mert szükség van rám. London után elmehettem volna egy nyugdíjas állásba, nap- ernyő alatt fütyörészni fakezű arab játékosoknak, és minden hónap végén megsimogatni a bankszámlámat, de azt gondoltam, ha tényleg úgy hiszik, hogy tudok segíteni, elvállalom. Jól kicsesztem magammal: itt nincs szünnap. Egész évben bárkinek baja van, engem hív, amikor viszont jót csinálunk, senki nem szól. Ha valami történik, akkor én vagyok a hibás: a budapesti világbajnokságon koszos volt az egyik szék a kilencezerből, rögtön hívtak is... Ez egy szolgálat, elvállaltam kétszer négy évre, jelenleg a második négy év zajlik.– Egyre többször azt érzem, hogy jön a pihenés, de ezt majd akkor kell eldöntenem. Sok része szép a munkámnak, az elnökség általában támogat, ami pedig fejleszti a sportágat, azt meg tudom valósítani.– Persze, több focimeccset nézek a tévében, mint vízilabdát.– Ha a közönség azt szeretné, hogy ne folytassam, nem lehet annyira fontos, hogy én mit képzelek a helyzetről. Ha érzékelem, hogy a csapat egy nem magas szinten jegyzett ellenféllel szemben nem játszik jól, csak nehezen nyer, mentem volna az elnökhöz. Az eredmény elfogadható lenne, mert Svájc és Portugália megelőzhet, de voltak halványabb eredmények. A kapitány lehetett volna önkritikusabb. Amikor Londonban ötödikek lettünk, és hazajöttem, nem vártam meg, hogy az elnök milyen jövőt tervez, eldöntöttem, hogy nem folytatom. Megnéztem az elnökség névsorát, és úgy voltam vele, hogy ezek azért engem ne váltsanak le.