Kemény ősze lehet a HFC II.-nek

Ősszel rutint kell szereznie a fiatal Vásárhelynek. Fotó: Török János

Július közepén kezdte meg a munkát az új idényre a Hódmezővásárhelyi FC II., a csapatot továbbra is a Bacsa Zsolt– Vinnai István duó irányítja.A gárda az elmúlt szezonban – nagyban köszönhetően remek tavaszi szereplésének – a negyedik helyen végzett, mindössze két ponttal lemaradva a dobogótól. A stáb heti öt edzést vezényel a srácoknak, a programot pedig edzőmeccsek teszik teljessé. Eddig nem lehet panasz a vásárhelyi fiatalokra, hiszen rendre magas létszámban vesznek részt a tréningeken, a keretet pedig a továbbiakban is főképp saját nevelésű, 1999–2001 között született fiatalok alkotják.– A helyzetünket nehezíti, hogy az NB III-asokhoz többen felkerültek, de ennek örülünk, ez mutatja, hogy jól dolgoztunk. Bátran lehet számítani az újonnan fellépő fiatalokra, egyre jobb játékot mutattak a felkészülési meccseken. Kedvelem a sok, rövidpasszos játékot, de az biztos, hogy a szezon elején meg kell szerezzük a rutint, sokaknak ez lesz az első szereplése a felnőttek között. Lehet, erre rámegy az őszünk, tavaly is így volt, majd a tavaszunk parádés volt – fogalmazott Bacsa Zsolt, a HFC II. edzője.Hárman úgy gondolták, máshol próbálnak szerencsét, így Bábi Zalán és Szatmári Róbert Kiskunfélegyházára igazolt, Nagy Dávid pedig Szentesen folytatja. Több vásárhelyi kötődésű labdarúgó visszatért a nyáron, így Szőke Ármin Békéscsabáról, Kiss Richárd a Grosics Akadémiáról, Varga Gábor pedig Szolnokról tért haza. A maga 23 évével a gárda legrutinosabb játékosa lesz Brizik-Bodrogi István, aki Mártélyról igazol vissza Vásárhelyre, valamint az FK Szegedtől Forgó Ferenc is újból HFC-szerelést húz.– Nem támasztunk elvárásokat a helyezés tekintetében, ha három-négy ember felkerül jövőre is az NB III-as csapathoz, akkor jól végeztük a munkánkat, de az 1–8. hely között bármi megtörténhet velünk – tette hozzá Bacsa Zsolt.A HFC II. szerdán újból a Makó II.-vel játszik, a megyeegyben újoncnak számító együttest szombaton 5–1-re győzték le.