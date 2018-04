Kenderesi Tamás: Vásárhelyen kezdi hajszolni a Phelps-éra utáni riválisát

Tokió és az arany lebeg a szeme előtt. Olimpiai bajnok szeretne lenne, de ehhez honfitársát kell legyőznie. Fotók: Frank Yvette

Kenderesi Tamás



Született: 1996. december 13., Bonyhád.

Magassága: 186 centiméter.

Klubja: PSN Zrt. Sportiskola.

Edzője: Tari Imre.

Eredményei, 200 méter pillangó: olimpiai bronzérmes (2016), Európa-bajnoki bronzérmes (2016), világbajnoki 4. helyezett (2017), rövidpályás Európa-bajnoki bronzérmes (2017), ifjúsági olimpiai

bajnok (2014), ifjúsági Európa-bajnok (2014), háromszoros magyar bajnok (2014, 2015, 2017), kétszeres magyar bajnoki ezüstérmes (2016, 2018), 100 méter pillangó: magyar bajnoki ezüstérmes (2016), magyar bajnoki bronzérmes (2018).

Kitüntetései: Magyar Arany Érdemkereszt (2016).

– Az elmúlt években bevált hely lett Vásárhely, egy ideje már a Kőbánya csapatához csatlakozom az edzőmmel, Tari Imrével. Ez a város nyugalmat ad, és persze minden körülményt, amire egy válogatott sportolónak szüksége lehet.– Leszögezném: nem is volt rá okuk, hogy másként döntsenek. Egész pontosan az történt, hogy két csoportra, jobb és kevésbé tehetséges úszókra osztották a társaságot, én az utóbbiba kerültem. Egyáltalán nem látszott rajtam, hogy olimpikon lehetek később. Persze ettől még rosszulesett a döntés, viszont most nagyon jó, hogy jelenleg is azzal a trénerrel készülök, aki már akkor felkarolt.– Nos, mondjuk úgy, hogy a világbajnokságokkal nem túl jó a kapcsolatom. A 2015-ös eset egyszerűen pech, ezzel nem tud mit kezdeni az ember. A tavalyi eset viszont más, és nem csak a hazai rendezés miatt. A budapesti nagy esemény előtt jobb formában voltam, mint az olimpiát megelőzően, ezt az időeredmények is alátámasztották. Ezek után nagy csalódás volt számomra, hogy dobogóra sem állhattam. Fél másodpercen múlt. Azt tanultam, hogy az ilyen élményeket át kell alakítanom, a rossz érzésekből ugyanis motivációt lehet faragni. Csak akarni kell. Én pedig akarom, mert az olimpiai arany a cél.– Nem is kevéssel, és nem is akármilyen idővel. Tudni kell, hogy az ő csúcsánál jobbat mindössze négyszer úsztak 200 méter pillangón, és ezt két sportoló érte el: Michael Phelps és Cseh László. Phelps volt a csúcs, és a példaképem is, de most már mást kell hajszolnom. Milák Kristóf személyében egy új és nagyon erős motivációt kaptam, ami a már említett buktatók mellett újabb lökést ad minden egyes edzésen. Sőt, a medencén kívül is. Például elkezdtem dolgozni egy profi dietetikussal, aki minden héten ellenőrzi a testösszetételem, és át kell beszélni vele, miből és mennyit fogyasztottam az elmúlt napokban. Nem is gondoltam, hogy ilyen sokat jelent, érzem, hogy rengeteg pluszt ad. Nyilván ilyenkor nem vagyunk csúcsformában, arra idén az Eb-n lesz szükség, de látszik, hogy jobbak az időim, mint tavaly ilyenkor ugyanitt, Hódmezővásárhelyen.– Egy kezemen meg tudom számolni. Amikor a célba érkezés után az eredményjelzőre néztem, nem is esett le, hogy ilyen közel voltam Phelpshez. Belegondolva nincs hiányérzetem. Igazából nehéz is megfogalmazni, hogy milyen érzés, amikor ez eszembe jut, csak egyben vagyok biztos: ezerszer átélném újra.– Emlegetik például Gyurta Dániel példáját, aki tizenöt évesen robbant be a köztudatba, és fel kellett dolgoznia a népszerűséget. Persze, óvtak attól, hogy ne legyen rám rossz hatással ez az egész, de igazából csak picivel elfoglaltabb lettem, és felismernek az utcán. Nem az történt, hogy elszálltam és nyitottam egy hamburgerezőt... Mondjuk utóbbi jó poén lett volna, ha mondjuk 28 éves vagyok. Jó buli volt, de már megszoktam, ami ezzel jár.– Tudom, és igyekszem is ennek megfelelni. A közös fotót kérő szurkolók engem felvillanyoznak, és úgy tűnik, a hatás pozitív, illetve próbálom nekik bemutatni, hogy milyen kemény munkára van szükség a sikerekhez.– A vasárnapi ebédeknél mondjuk ezt nem érzem, de biztosan motiválják az eredményeim. Félelmetes, hogy tizenhárom évesen 47-es lába van, és hetven kilogrammot nyom. A testi adottság mellett a tehetsége és az elszántsága is megvan ahhoz, hogy nagy karrierje legyen. Csak rajta múlik, mit hoz ki ebből.– Édesanyám már ki szokott nevetni, annyira elérzékenyülök.