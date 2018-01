Kérdéses Boltics játéka: Naturtex-SZTE-Szedeák-Kecskemét online 18 órától

Andjelko Mandics vezetőedzőnek (középen) komoly fejtörést okoz a csapat összeállítása.

Fotó: Frank Yvette

Van, amikor csőstül jön a baj: hasizomsérülés miatt Marko Boltics, a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatának irányítója mindössze 39 másodpercet játszhatott a Szolnok elleni szombati bajnokin, és kérdéses a szereplése ma, a Kecskemét ellen is. Pedig fontos találkozó vár a csapatra az újszegedi sportcsarnokban, amely szeretne kikerülni a rossz szériából, hiszen legutóbbi három meccsüket elveszítették. Abban nincs változás, hogy a kezdőcsapat két alapembere, Andrija Csirics és Juhos Levente márciusig továbbra sem bevethető.Andjelko Mandics vezető- edző szerint nehéz meccs vár a csapatra, mert a Kecskemét kiváló formában van. Komoly koncentrációra és egyensúlyra lesz szükség ahhoz, hogy nyerni tudjanak. Mindent meg is tesznek ezért, és úgy fogalmazott, hogy ha ez nem sikerül, nehéz helyzetbe kerülnek.

Annak azért lehet örülni, hogy Révész Ádám meggyógyult. A saját nevelésű center a Pécs elleni mérkőzést kihagyta, magas lázzal járó betegsége miatt legyengült, sokat fogyott. Szolnokon már játszott 14 percet, el is jutott nyolc pontig, és ma is bevethető.– Nehéz meccs vár ránk, mert a Kecskemét az egyik legszervezettebb, legintelligensebben játszó csapat. Egyben a tét is óriási, mert az utóbbi időben, mióta elindult a sérüléshullám, nem szerepelünk jól. Ha valamikor, most hazai pályán javíthatunk, ezzel tisztában is vagyunk. A legfontosabb, hogy úgy menjünk fel a pályára, hogy mi akarjuk jobban a győzelmet. Ha ehhez párosul egy jobb dobóforma, akkor jó esélyünk lesz nyerni. Fontos, hogy türelmesen játsszunk, mert amikor így tettünk a Szolnok elleni meccsen, szép és eredményes támadásaink voltak. Nagyon szeretnénk, ha minél többen kijönnének biztatni minket, mert ez egy élet-halál meccs lesz nekünk – fogalmazott lapunknak Révész.