Keretet szűkített a magyar kapitány

A Hungerit- Szentesi VK két játékosa, Lekrinszki Gina és Rybanska Natasa áldozatul esett a keretszűkítésnek. A Hajós Uszodában telt ház várja majd a 18.30-kor kezdődő találkozót, ugyanis hamar elkeltek a jegyek.



– Nem titok, a szakmai stáb egyértelműen kulcsmeccsnek tekinti az oroszok elleni találkozót, jóval fontosabbnak, mint a csütörtöktől vasárnapig tartó Európa Kupa-selejtezőt. Feltétlenül szeretnénk eljutni a világliga szuperdöntőjébe, ahol remek erőpróba várna ránk.



A selejtezőből három csapat is kvalifikál, de még ebbe a háromba sem egyszerű bekerülni. Eddig mindenki hozta a hazai meccseit, szóval ha ma netán picit gyengébben is játszanánk, akkor is győznünk kellene – hangsúlyozta Bíró.



A válogatott az oroszok elleni összecsapást követő napon Voloszba utazik, és csütörtöktől sorrendben Olaszország, Németország, Görögország és Izrael ellen vív selejtezőt az Európai Úszó Szövetség új sorozatában, az Európa Kupában.



A magyar válogatott kerete,

kapusok: Gangl Edina (UVSE), Kiss Alexandra (Dunaújváros),

mezőnyjátékosok: Garda Krisztina (Dunaúj- város), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (BVSC), Parkes Rebecca (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE), Vályi Vanda (Dunaújváros).



A 3. forduló programja: Magyarország– Oroszország, Hollandia–Spanyolország.