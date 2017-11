Kerge kacsáktól a vb-címig: szinkronszínészből lett sikeres jégkorongozó Szuper Levente

– Úgy láttam, nem kellett bemutatni önnek Pápai Miklóst, a szegedi Goodwill Pharma Szegedi Vízmű hokicsapatának vezetőjét.

– Persze hogy nem! Kisgyermekként, édesapámmal rendszeresen jártuk a jégpályákat, ott voltunk a válogatott meccsein, így a Pápai, Leleszi, Kiss legendás támadótrió megmaradt a fejemben.



– Igazán kerek pályafutása volt, ám már négy éve, 2013-ban vonult vissza. Nem hiányzik a játék?

– A hoki továbbra is napi elfoglaltságot ad, jelen van az életemben. Ha adódik egy gálameccs, vagy összeállunk a szapporói csapattal, szívesen megyek, de ha csak saját magam miatt szeretnék sportolni, akkor ma már teniszezem.



– Kapusiskolát üzemeltet, emellett a Vasas jégkorongszakosztályának vezetője. Hogyan egyeztethető össze a sok elfoglaltság?

– Jelenleg sehogy, a kapusiskolát szüneteltetem, nincs rá időm. A Vasasnál az utánpótlás adja a legtöbb feladatot, de tervezzük felnőttcsapat indítását is, emellett megkaptuk a káposztásmegyeri jégcsarnok üzemeltetését, szóval akad feladat. Otthon pedig vár a család, két gyönyörű gyermekem van.



– A Nagy Jeges Naphoz hasonló, a sportágat népszerűsítő rendezvényekre könnyen szakít időt?

– Mindig, hiszen Kovács Zoltánnal, a szövetség alelnökével régi álmunk volt a Gyere hokizni! program, amely már országos lefedettségűvé vált. Emlékszem, mekkora dolog volt fiatalként a Fradi felnőtt játékosaival találkozni: Hudák Gábornak vagy éppen Szajlai Lászlónak csókolommal köszöntünk. Most én kerültem hasonló szerepbe, amely egy küldetés, ráadásul hatalmas élményt jelent a gyerekek szeretete.



– Nem mindenki tudja, hogy gyermekként szinkronszínész is volt, hallhatjuk a hangját A kukorica gyermekei, a Kedvencek temetője 2. vagy éppen a jégkorongos témájú Kerge Kacsák című filmben.

– Ezek az ismertebbek, de számtalan filmben közremű- ködtem, és színházban is játszottam, például a Józsefvárosi Kamaraszínházban alakítottam Bendegúzt az Indul a bakterházban. A gyermekkorom az iskola, a színház, a szinkronstúdió és a jégpálya között telt, zenéltem is. Ezek a tevékenységek kiegészítették egymást, tudtam az egyikből meríteni a másikba. Ezt szeretném átadni a maiaknak: az jó, hogy valaki szeret hokizni, és sokat van a jégen, de hogy színesebb legyen az ember, mást is kell csinálni. Zenélni kell, drámatagozatra járni, más sportágakat kipróbálni.



– Önnél hamar eldőlt, hogy a jégkorong lesz a befutó?

– Tizenhét éves koromig párhuzamosan csináltam mindent. Szerettem volna külföldön hokizni, amikor erre lehetőségem adódott, leszerződtem a német Krefeld Pinguine-hez. Úgy voltam vele, megpróbálom, de ha nem jött volna össze, itthon megpróbálkoztam volna a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel.



– A színészi pálya nem hiányzik?

– Nincs ilyen tervem. Ki tudom magam élni, hiszen sokat vagyok a televízióban szakkommentátorként, ahol beszélhetek eleget, többre most nincs időm.



– Jövő áprilisban Budapest rendezi a divízió I/A-s világbajnokságot. Milyenek az esélyeink?

– Bármi lehet... Az utóbbi években annyira kiegyenlített a mezőny, hogy nehéz tippelni, ráadásul nálunk most van generációváltás, és új stáb dolgozik Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány vezetésével. Már nagyobb

a merítési lehetőség, mint a mi időnkben, kíváncsian várom, mit tud kihozni ebből a stáb.