Kerge kacsáktól a vb-címig: Szuper Levente szinkronszínészből lett sikeres jégkorongozó

Fotó: MTI

– Persze hogy nem! Kisgyermekként, édesapámmal rendszeresen jártuk a jégpályákat, ott voltunk a válogatott meccsein, így a Pápai, Leleszi, Kiss legendás támadótrió megmaradt a fejemben.– A hoki továbbra is napi elfoglaltságot ad, jelen van az életemben. Ha adódik egy gálameccs, vagy összeállunk a szapporói csapattal, szívesen megyek, de ha csak saját magam miatt szeretnék sportolni, akkor ma már teniszezem.– Jelenleg sehogy, a kapusiskolát szüneteltetem, nincs rá időm. A Vasasnál az utánpótlás adja a legtöbb feladatot, de tervezzük felnőttcsapat indítását is, emellett megkaptuk a káposztásmegyeri jégcsarnok üzemeltetését, szóval akad feladat. Otthon pedig vár a család, két gyönyörű gyermekem van.– Mindig, hiszen Kovács Zoltánnal, a szövetség alelnökével régi álmunk volt a Gyere hokizni! program, amely már országos lefedettségűvé vált. Emlékszem, mekkora dolog volt fiatalként a Fradi felnőtt játékosaival találkozni: Hudák Gábornak vagy éppen Szajlai Lászlónak csókolommal köszöntünk. Most én kerültem hasonló szerepbe, amely egy küldetés, ráadásul hatalmas élményt jelent a gyerekek szeretete.

– Ezek az ismertebbek, de számtalan filmben közremű- ködtem, és színházban is játszottam, például a Józsefvárosi Kamaraszínházban alakítottam Bendegúzt az Indul a bakterházban. A gyermekkorom az iskola, a színház, a szinkronstúdió és a jégpálya között telt, zenéltem is. Ezek a tevékenységek kiegészítették egymást, tudtam az egyikből meríteni a másikba. Ezt szeretném átadni a maiaknak: az jó, hogy valaki szeret hokizni, és sokat van a jégen, de hogy színesebb legyen az ember, mást is kell csinálni. Zenélni kell, drámatagozatra járni, más sportágakat kipróbálni.– Tizenhét éves koromig párhuzamosan csináltam mindent. Szerettem volna külföldön hokizni, amikor erre lehetőségem adódott, leszerződtem a német Krefeld Pinguine-hez. Úgy voltam vele, megpróbálom, de ha nem jött volna össze, itthon megpróbálkoztam volna a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel.– Nincs ilyen tervem. Ki tudom magam élni, hiszen sokat vagyok a televízióban szakkommentátorként, ahol beszélhetek eleget, többre most nincs időm.– Bármi lehet... Az utóbbi években annyira kiegyenlített a mezőny, hogy nehéz tippelni, ráadásul nálunk most van generációváltás, és új stáb dolgozik Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány vezetésével. Már nagyobba merítési lehetőség, mint a mi időnkben, kíváncsian várom, mit tud kihozni ebből a stáb.