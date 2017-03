Pontszerzés az éllovas ellen: SZEOL SC-Puskás Akadémia 1-1

Hárman idegenben



A labdarúgó NB II 26. fordulójában a Szeged 2011-Grosics Akadémia vasárnap 15 órától Siófokon lép pályára. Az NB III-ban ma 15 órától a Hódmezővásárhely a Dabas-Gyónhoz látogat, míg a Mórahalom szintén ma 15 órától Gyulán vendégszerepel.

Labdarúgó NB II, 26. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 400 néző. Vezette: Gyarmati II. Tibor (Albert, Kovács G.).Leindler - Búzási, Ikonomu, Gál, Fehér I. - Tomisics (Péter, 79.), Búrány, Ferkó (Mihály, 91.), Vágó L., Makszimovics - Kéri (Mendebaba, 89.).Zoran Kuntics.Hegedűs L. - Csilus Á., Hegedűs J., Vanczák, Forró Gy. (Nagy Zs, 66.) - Gyömbér (Szatmári, 79.) - Szakály P., Sándor Gy., Márkvárt, Prosser - Tischler (Lencse, 54.).Pintér Attila.Kéri (61.), ill. Szakály P. (40.).Vágó (56.), Hegedűs J. (73.).Sándor I. beadása magas mindenkinek.Ferkó helyett Mihály.négy perc a ráadás.szegedi csere: Kéri helyett Mendebaba. Nagy Zs. kerül a védők mögé, lő, a labda elpattog a kapu előtt.Péter éles szögből megpróbálja meglepni Hegedűs L.-t,a kapus résen van.a jobb oldalon Prosser adja be a labdát, a védők mentenek.Tomisics helyén Péter, Gyömbér helyett Szatmári folytatja.Lencse a bal oldali alapvonalról ad be, elmegy a gólvonaltól tíz centire a labda, nem ér oda senki.Hegedűs J. kap sárgát lerántásért.Vanczák érkezik a szögletre, erős fejese mellémegy.Prosser most jobbal lő, 21 méterről mellé.Forró helyére Nagy Zs. érkezik.Vágó sárgát kap szövegért, míg Prosser mellétüzel.Tischler helyén Lencse folytatja.Prosser lép ki a védők közül Sándor I. remek passzával, ám Fehér utoléri, és megzavarja, oda a helyzet.visszajöttünk, folytatjuk a meccset.Tomisics lép ki, passzolhatna jobbra egy három a kettő elleni játékban, de nem teszi, így Hegedűs J. szerel.Tomisicset eltávolítják a labdától a 16-ostól egy méterre, nem fúj a bíró.Ferkó beívelését húzza le Hegedűs L.Prosser jobb oldali szöglete tekeredik kapu felé, fölémegy.Prosser lő, blokk, mellé.Csilus Á. jobb oldali beadása elszáll a kapu előtt, veszélyesen hullik a felső sarok felé, végül elmegy a kapufa mellett.Pintér Attila kel ki magából egy ítélet után, amit kap a nézőtérről...hajmeresztő hibákat, labdaeladásokat csinálnak a szegediek a saját térfelükön, eddig megúszták a pontatlan vendégpasszok miatt.két felcsúti játékos, Márkvárt és Szakály P. érkezik a hosszú előreívelés után a hosszú ötösre, egymást rúgják meg, Szakály P. marad a földön. Nincs semmi baja.Kéri bead jobbról, Makszimovics a kapu helyett keresztbe fejel, Gyömbér ment.szép vendégtámadás után Szakály P. lő, Leindler másodszorra hárít.Kéri forgatja meg Hegedűs J.-t, majd ballal fölélő. Tolódjatok! - szólt a nézőtéri piszka a vendégek edzőjének, Pintér Attilának.fehérben a vendégek, kék-feketében a szegediek. Elkezdődött a mérkőzés.Boldog apukaként érkezik holnap Szegedre a makói Gyömbér Gábor: a 29 éves labdarúgó kisfia, Milán néhány napja látta meg a napvilágot.– Gyorsan pörgött minden, és ha jó alakulnak a dolgok, a mai estét már otthon töltheti az egész család – mondta Gyömbér. – Elsőre még nehéz volt felfogni, mi is történt, de komoly dolog, hiszen a nap 24 órájában vigyáznom kell most már a kisfiamra is. Egy egész családért kell felelősséget vállalni.Gyömbér bajnoki címért küzdő csapatot (FTC) hagyott ott egy másik, bajnoki címért küzdő (Puskás Akadémia) együttesért – csak az osztály változott.– Nem visszalépés számomra az NB II, hiszen a Puskás Akadémiánál komoly a cél – vélte Gyömbér. – A nyártól NB I-es csapat lehetünk, én pedig hétről hétre játszom, ráadásul az edző, Pintér Attila ragaszkodott hozzám. Bíznak bennem, és nekem ennél fontosabb most nincs a futballpályán.A Puskás Akadémia vasárnap 15 órától a SZEOL SC vendége lesz az SZVSE-pályán.– Csalóka a szegediek szereplése, a meccseiket látva mindenki megszenved ellenük. A pálya sem lesz tökéletes, így nem vár ránk könnyű meccs, de ha a Békéscsaba elleni csütörtöki játékot mutatjuk, megszerezhetjük mindhárom pontot – tette hozzá végül Gyömbér.