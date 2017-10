Késő estébe nyúló siker: MOL-PICK Szeged-Vác 35-21

K&H férfi kézilabdaliga, 5. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Földesi, Halász.Sego - Pedro 9, Buntic 5, Gaber 3, Blazevic, Sigurmannsson 2/1, Zsitnyikov 1.Sierra (kapus), Gorbok 3, T. Petrus 3, Zubai 2, S. Sunajko 1, Skube 1, Bodó 3, Fekete B. 2.Juan Carlos Pastor.Paul - Ménfői 1, Baláz 2, Davidovic 1, Sakic 4, Koller 2, Tárkányi 2.Rózsavölgyi (kapus),Törteli 2, Grbavac 4, Tyiskov 1, Török, Holpert 1/1, Kecskeméti, Czene 1.Gúnya Péter.4/1, ill. 2/1.4, ill. 4 perc.NYILATKOZATOK- Nagyon rossz ritmusban indult a meccs a másfél órás csúszás miatt. Tetszett a Vác játéka, dinamikusan kézilabdáztak, biztosan jönnek majd most már nekik a pontok. Próbáltunk pihentetni játékosokat, és több lehetőséget adni azoknak, akik kevesebbet kaptak eddig. Sunajko is játszott, felkészült az NB I-re, de még ideges, ezen változtatni kell.- Nagyot estem, de szerencsére nem történt semmi baj. Kicsit izgultam. Nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, de nagyon örülök, hogy nyertünk.- Jól kezdtünk. Gratulálok a Szegednek, sok sikert kívánok a BL-ben és a bajnokságban nekik. A minél szorosabb eredmény volt a célunk. Nagyobb tempójú csapat ellen igyekeztünk felvenni a szegediek ritmusát. Sokat utaztunk, úgy voltunk vele, hogy mindenki játsszon. Letudtuk a Szegedet és a Veszprémet, innentől kezdve mindenkinek meg kel harcolnia ellenünk, hogy pontot szerezzen. Védekezésben nehezebben tudtuk lekövetni a keresztmozgásokat, de elégedett vagyok a látottakkal.- Fantasztikus érzés a MOL-PICK Szeged ellen játszani. Ez az első évem az NB I-ben. Nehéz volt ellenük játszani, a nagy késés ellenére jól kezdtünk, de később egyre több hibákat vétettünk. Zsitnyikov stílusa nagyon tetszik a Szegedből.VÉGEPedro szerez labdát, Zubai hagyja rohanni, kilencedik gólja a spanyolnak, 35-21.Czene töri meg a 14 perces váci gólcsendet, 34-21.Zubai szerez labdát, indítja Sunajkót, de elcsúszik. Nagy a riadalom, de nincs semmi baj. A váci támadások mellett a sporik is tanácstalanok, Sunajkónak végül le kell jönnie a pályáról az ápolás miatt.teljes tanácstalanság a váciak támadása.Törteli lövését védi Sierra. Sunajko első idei gólja, 34-20.Zubai, 33-20.Fekete védekezik kiválóan, kapja is a dicséretet Sierrától. Petrus átlövésből, 32-20.Sierra védés után Skube taláál be, 31-20. Gorbok kap kétperces kiállítást.Pedro ziccerben, 30-20. Közte tíz!Törteli fölé dobja a labdát.Zubai kap nagy labdát Zsitnyikovtól, de Davidovic meglöki. Hetes és két perc. Sunajko büntetőjét kirúgja Rózsavölgyi.rossz a szegedi indítás.kapufa, majd Rózsvölgyi véd. Tyiskov, 27-20. Fekete cselezi be magát, 28-20. Petrus labdát szerez, Blazevicnek passzol, vissza, másodszor eredményes a brazil, 29-20.Holpert hetest a felső lécről pattan ki.Sigurmannsson kapja röviden a labdát, nem is tud lőni jól, Rózsavölgyi véd. Kecskeméti a jobbszélről nem tud túljárni Sierra eszén, az indítás jó Pedrónak, 27-19.Bodó lövése a felső lécről pattan be, 26-18. Sakic, 26-19.Grbavac mindenki fölé magasodva, 25-18.Fekete Bálint másodszor már nem hibázik, 25-17.Fekete szélről, Rózsavölgyi véd. Törteli lő jól, 24-17.Grbavac lövése bepattan Sierráról, 24-16.Holpert bambul, elszórja a labdát. Thiagus rohanhat, ezúttal nem hibázik a brazil, 24-15.Grbavac vízilabdásnak érzi magát, lóbál a levegőben, Sierra lekésik a lövésről, 21-15. Bodó bebombázza, 22-15. Időt kér a Vác.Petrus a kapufára vágja a labdát lerohanás után.labdát szerzünk, Pedro végigviszi, 21-14.Gaber harcol ki hetest, Sakic kiáll két percre. Skube lövését olvassa Rózsavölgyi.Zsitnyikov védekezik belül, büntetőt. Holpert belövi, 20-14.Török lövése megy mellé. Gaber rohan, 20-13.Zsitnyikov, 19-13.Gaberen pattan meg Török átlövése.a Szeged kezdte a mérkőzést. Segót a kapuban, Sierra váltja a második félidőre. Bodó és Fekete is a pályán, előbbi góllal köszön be, 18-12. Grbavac átlövésből, 18-13.FÉLIDŐSego véd, a kipattanó megint Tárkányié, ismét nem hibázik, 17-12. Huszonöt másodperc van a szünetig, időt kér Pastor. Zubait lerántják, szabaddobás. Bunticnak zár Skube, Paul véd, Pedro a szélről ugrana be, de már letelt a játékidő.Koller zúgó kapufája Tárkányi kezébe pattan, bedobja, 17-11.labdát szerzünk, Pedro lerohanása sikere, 17-10.Buntic kiszorított szögből cunderez paul mellett, 16-10. Bunticra játszik a csapat, a kapufa megtréfálja.Koller gólját a szegedi szurkolók is megtapsolják, 15-10.Buntic kap sárga lapot. Pedro szépen hozza magát helyzetbe a jól visszazáró váciak között, 15-9.Skube érkezik a pályára, rögtön Pedrót ad egy labdát kínaira, 14-9.Gorbok lendületből bevágja, 13-9.Baláz sokkal fölé, Pedro nem, 12-8. Baláz, 12-9.Zubai kap nagy labdát a falban, 11-8. Grbavacnál szorul be a levegő, bejön hozzá a pályára az orvos, így kimarad három támadásból.érdekes ítélet, Zubai kerül földre, de ellene fújnak a játékvezetők.Zubai harcol ki hétméterest. Paul felkínálja a lábai között a területet, Sigurmannsson odalövi, de összezár...Baláz megy bele Zsitnyikovba. Pedro a szélről, Paul jól zárja a rövid sarkot.Gorbok átlövésébe beleér Sakic, de becsúszik a labda a kapus lábai között, 10-8.Sakic válik le Bunticról beállóban, 9-8.Buntic betalál, de visszafújják a sporik. Buntic talpról, ezt már megadják, 9-7. Időt kér a Vác.Sigurmannsson a balszélről, 8-7. Gaber löki meg Sakicot, két percet kap érte.passzívan támad a Vác emberhátrányban, Baláz lő, Sego könnyen védi.Törteli használja ki, hogy lassan zárunk vissza, 6-7. Ismét Törteli a főszereplő, csak most negatívan, két percet kap. Buntic, 7-7.Koller első próbálkozása rögtön gól, 6-6.Sakic, 5-5. Buntic a hosszú alsóba, 6-5.Baláz lő takarásból talpról, Sego kispárgázza. Gaber marad üresen, 5-4.Buntic rendezetlen fal ellen, 3-4. Gaberral nem bír Sakic, 4-4.Gaber ziccerét Paul védi, a lerohanásban Blazevic visszazár, de Sakic ügyesen lefordul róla, 2-4.Davidovic, 2-3.Buntic labdája rossz Gorboknak.Gorbok középről, 2-2.Gaber kiharcolja, Sigurmannsson bedobja a büntetőt, 1-1. Baláz átlövése után 1-2.Ménfői góljával ér véget az első váci támadás, 0-1.a Vác kezdte az összecsapást.másfél óra késéssel kezdődhet a találkozó.befejezték a csapatok a melegítést, mezfelvételt követően kezdődik a bemutatás.a Vác eddig még nyeretlen a bajnokságban négy meccset követően, míg a Szeged mind az öt mérkőzését megnyerte eddig.teljes kerettel érkeztek a váciak Szegedre, egyedül a harmadik számú kapusukat, Ulicsinyi Pétert nem írták be a jegyzőkönyvbe.a szegedi játékosok közül ma Jonas Källman, Bánhidi Bence és Balogh Zsolt kapott pihenőt Pastor edzőtő. Idén először van ott a meccskeretben Stefan Sunajko, a hétvégi találkozóhoz képest bekerült Zubai és Pedro is, míg Fekete ismét megkaphatja a lehetőséget.megérkeztek a váciak! Ötórányi utazást követően elkezdték a bemelegítést, a mérkőzés a legújabb információk szerint 19.30-kor kezdődik majd.nagy taps fogadja a pályára érkező szegedi játékosokat. Mintegy 200 néző lehet jelenleg a csarnokban.Korábban:Kilencgólos sikert hozott vasárnap a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának első hazai fellépése a Bajnokok Ligájában. Ma már az NB I-ben lépnek pályára Baloghék a Vác ellen.A rivális eddig négy mér- kőzést játszott a bajnokságban: a Veszprémtől sima vereséget szenvedtek, míg a közvetlen vetélytársak ellen rendre a végjátékban bukták el a pontokat, a Ferencvárostól idegenben és a Gyöngyöstől hazai pályán egy találattal, Egerben kettővel kaptak ki. A MOL-PICK öt meccsen van túl a K&H ligában, mindegyiket megnyerte. A legszorosabb találkozó a Tatabánya elleni 28–25-ös siker volt, míg a legkönnyebb az Eger ellen aratott 32–15-ös győzelem.Az előző szezonban kétszer találkozott egymással a Szeged és a Vác. Idegenben 36–27-re, itthon 39–19 nyert Juan Carlos Pastor vezetőedző együttese. Ezen a két találkozón a két legeredményesebb szegedi Bodó és Pedro voltak, 14, illetve 11 góllal.A nyáron alaposan átalakult a Vác, tizenegy távozó mellett nyolcan érkeztek. A kispadon maradt Gúnya Péter, akinek teljesen új csapatot kell építenie idén. A váciak tavalyi legjobb góllövői közül az első tíz kézilabdázóból mindössze ketten maradtak, Koller és Tyiskov. Vasics Csurgóra, Topics Balatonfüredre, Csicsikalo Bregenzbe, Sztanojevics a török Göztepébe, Pavlovics Balmazújvárosba igazolt, míg Bartók még szezon közben Lemgóba került.Az érkezők oldalán ott van Maros Baláz is, aki a 2010–2011-es szezont Szegeden töltötte. A váci vezetők megszerezték a Nexétől Sakicot, a Vojvodinától Davidovicot, Tárkányit pedig az Orosházától. Kapusposzton is kicserélődött a Vác, a magyar válogatott ajtaján kopogtató Rózsavölgyi Balatonfüredről, míg a rutinos Paul Teodor Balmazújvárosból költözött el.A BL-rutinnal is rendelkező balszélső, Holpert a Besiktast, Grabavac a Ljubuskit hagyta ott a váciak hívó szavára.A hétvégi BL-találkozót szegedi részről mindenki megúszta nagyobb sérülés nélkül, egyedül Denis Buntic vádliját kellett jegelni a mérkőzést követően.