Készülhetnek Belgrádba: a szegedi klubot öt versenyző, az Algyőt Kopasz Bálint képviseli az Eb-n

Nem született meglepetés, az algyői Kopasz Bálint hozta a kötelezőt 1000 méteren. És ezt még tudta fokozni is, hiszen megnyerte az 500 méter egyest is. A kajakos a hosszabb távon remek versenyzéssel, magabiztosan, a táv végén már kiengedve ért elsőként a célba, míg 500 méteren az utolsó métereken hozta fel a hajóját.– Most az volt a taktikám, hogy az ezer méter felénél elindítom a hajót, hogy vezessek, ezzel bebiztosítottam a helyemet, és tudtam tartani a tempót. A végére maradt még bennem erő, így elégedett lehetek az eredménnyel és az idővel is. Jó volt a mozgásom, jó volt a világkupa utáni elmúlt két hét is. Tervezzük a csapathajós indulást is, így akár négyesben, akár párosban például a visszatérő Dombvári Bencével. Az Eb-n dobogós helyet szeretnék elérni, azzal elégedett lennék Belgrádban – nyilatkozta Kopasz, aki az 1000 mellett 500 méter egyesben is kivívta az indulást a hétvégi szerbiai Eb-n.Ha Kopaszra azt mondtuk, hozta a kötelezőt, akkor Birkás Balázsra is ezt írhatjuk el. A NKM kajakosa előbb K1-ben, majd K2-ben is győzött 200 méteren, így ebben a két számban Európa-bajnoki induló lehet.Hatalmas csatát hozott a férfi C1 1000 méter, amelyen az NKM Szeged kenusa, Bodonyi András ismét megszorongatta a csepeli Kiss Tamást, ám most legyőzni nem tudta.Az első válogató után úgy tűnik tehát, hogy Birkás és Kopasz két-két számban indul Belgrádban, a K4 500 méteren érdekelt négyesben már korábban helyet követelő Kuli István mellett pedig a kajakos Kárász Anna is ott lehet szintén a négyesben.A parakenusoknál is találhatunk két szegedit, a válogató alapján készülhet Belgrádba Varga Katalin és Suba Róbert is.200 m, C1: 7. Miskolczy Fruzsina (NKM Szeged), C2: 3. Nagy Bianka (NKM Szeged), Molnár Csenge (NKM Szeged), 5. Kaszás Kata (MTK), Miskolczy F. 500 m, K1: 3. Kárász Anna (NKM Szeged), C1: 3. Nagy B., 6. Miskolczy F., C2: 3. Sáling Laura (Győr), Miskolczy F. 1000, K1: 8. Horváth Alexandra (NKM Szeged). 5000 m, C1: 2. Molnár Csenge.200 m, K1: 1. Birkás Balázs, 3. Nádas Bence (mindkettő NKM Szeged), K2: 1. Birkás B., Balaska Márk (utóbbi Honvéd), 500 m, K1: 1. Kopasz Bálint (Algyő), 3. Nádas B., C1: 9. Posztós Patrik Sándor (NKM Szeged), 1000 m, K1: 1. Kopasz B., C1: 2. Bodonyi András (NKM Szeged).nők, V1 LTA 200 m: 1. Varga Katalin (NKM Szeged), K1 A 200 m: 1. Varga K. Férfiak, K1 A 200 m: 1. Suba Róbert (NKM Szeged), K1 TA 200 m: 2. Rescsik Csaba, V1 TA 200 m: 2. Suba R.