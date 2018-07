Készülnek a labdarúgó NB III kezdésére - Sikerre éhesek Makón

Jövő héten rajt



Az NB III Közép csoport 1. fordulójának programja, jövő szombat, 17: Szeged-Grosics Akadémia–Makó, Kozármisleny– Szekszárd, HFC–Rákosmente, Kecskemét–Taksony, 19: Dunaújváros–Pécs, jövő vasárnap, 17: SZEOL SC–Szentlőrinc, Iváncsa– Honvéd II., Paks II.–Dabas.

Rossz őszi szezon után egy sokkal jobb tavaszi teljesítménnyel harcolta ki a bennmaradást a labdarúgó NB III Közép csoportjában a Makó. Ezt a sikert a klub még Méhes Tiborral a kispadon érte el, aki nyáron a távozás mellett döntött. Méhes helyét a makóiak korábbi játékosa, Magyar György vette át.Nyolcan távoztak. Sirokmán Zoltán és István László az NB II-be feljutott Tiszakécskéhez, Patai Balázs Kecelre, Tóth Imre az NB III Nyugati csoportjában szereplő Komáromban folytatja. Molnár János és Kasuba Dániel sem maradt Makón, ők visszatértek kölcsönből a Szeged-Grosics-Akadémiához. Minden jel arra mutat, hogy Széll Kristófra sem számíthat Magyar, mivel a 21 éves játékos nem tudja rendszeresen látogatni az edzéseket.– Ami az érkezőket illeti, szabadon igazolhattam, jobban mondva addig nyújtózkodhattam, amíg a takarónk ért – avatta be lapunkat a makói átigazolások hátterébe Magyar György vezetőedző. – Próbáltam olyanokat hozni a csapathoz, akik NB-s szinten tapasztalt játékosok. Hiába amatőr liga az NB III, több klubnál is profi körülmények között készülnek, fel kell vennünk velük a kesztyűt a céljainkért – folytatta.A harmadosztályból kiesett Mórahalomból négy embert szerződtetett a Makó, eggyel pedig még folynak az egyeztetések. Mindezek alapján Zsoldos Ákos, Lászik Milán, Busa Bence és Podonyi Norbert biztosan, Fodor Ádám valószínűleg náluk folytatja. A felkészülési időszak elején Füstös Krisztián elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, kényszerhelyzet elé állítva a makói szakmai stábot. Emiatt a megyeegyes Tiszaszigetből érkezik új kapus, Weszelovszky Gábor küzdhet a kezdő- csapatba kerülésért Garamvölgyi Csabával. Igyekeztek minden poszton erősíteni, így érkezett frissítés a védelembe, a középpályára és a csatársorba is. Hatvani József az SZVSE-től, Juhász Jónás Méhkerékről, Tamaskó Ádám a Szeged-Grosics Akadémiától, Szilágyi Norberta HFC-től és Bány Bence Békéscsabáról.– A biztos bennmaradás a célunk, de az optimista énem szerint a 8–10. helyet is elérhetjük. Sikerre éhes társaság jött össze Makón. Fejlődünk, fizikálisan jó állapotban érkeztek meg a játékosok a szünetről, erre még rátettünk egy lapáttal – nyilatkozta Magyar, aki hozzátette, hogy a csapat nem fog ész nélkül támadni, de nem szeretné azt sem, ha az jellemezné őket, hogy beállnak a saját tizenhatosukra.