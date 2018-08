Készülnek az NB-s megyei kézilabdacsapatok

A Balatonbogláron megrendezett Nádorfi-kupán szerepelt az NB I/B Keleti csoportjára készülő ContiTech FKSE-Algyő. A Herbert Gábor által vezetett együttes előbb a NEKA, majd a Balatonfüred U21-es csapatát győzte le, így döntőt játszhatott a Nemzeti Kézilabda Akadémia központjában rendezett tornán. A fináléban a PLER volt az ellenfél, amellyel a szeptember 15-i bajnoki nyitányon is találkoznak az algyőiek. A kiegyenlített döntőben végül egyetlen góllal, 21–20-ra kapott ki az Algyő, így másodikként zárt, a torna legjobb kapusa Gera Pál lett.



Szegedi győzelemmel ért véget az OXXO Energy Kupa. Az Orosházán megrendezett női felkészülési tornán az egyaránt az NB I/B Keleti csoportjára készülő Szeged KKSE és az újonc Levendula Hotel FKSE Algyő csapata is részt vett. A szegediek hibátlan teljesítménnyel a Hajdúnánást, az Orosházát és a Mohácsot legyőzve megnyerték csoportjukat, majd a döntőben a Vasast is felülmúlták, így megnyerték a tornát. A nyártól Avar György vezetésével készülő algyőiek vereséget szenvedtek a Vasastól, a Kecskeméttől és a Szentendrétől is, majd a helyosztón a Mohácstól is kikaptak, így nyolcadik helyen végeztek.



ContiTech FKSE-Algyő–PLER Budapest 20–21 (9–11)

Férfi kézilabda, Nádorfi-kupa, Balatonboglár, döntő. Vezette: Sándor, Szabó.

FKSE: Kiss O. – Balda 6/1, Németh 1, Dolezsál 1, Tóth, Valaczkai 3, Temesvári 3. Csere: Gera, Marczika (kapusok), Árpási 1, Sándor 2, John 1, Szabó 1, Magyar, Gazsó 1, Maróti. Edző: Herbert Gábor.



A női kézilabda, OXXO Energy Kupa végeredménye: 1. Szeged KKSE, 2. Vasas SC, 3. Kecskeméti NKSE, 4. Hajdúnánás SK, 5. OXXO Energy Orosházi NKC, 6. Szentendrei NKE, 7. Mohács TE, 8. Levendula Hotel FKSE-Algyő.



Férfi felkészülési mérkőzés: ContiTech Makói KC–Nagyszentmiklós 22–22 (11–12).