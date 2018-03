Két aranyérmet nyert Hajnács Lili

Kecskeméten is remekeltek a szegedi búvárúszók. Fotó: Murena

A munkanapon megrendezett versenyen kicsit csonkán, kicsit betegen, de több korosztályban is indultak szegedi versenyzők, akik közül a válogatottak most is hozták a tőlük megszokott remek eredményeket.Az összevont korosztályok miatt (serdülő, ifi, junior, felnőtt) többen az idősebbekkel vették fel a versenyt, ésértek el kitűnő helyezéseket. Gruber Kornél kétszer, Hajnács Lili és Kanyó Dénes egyszer-egyszer állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Edzők: Balassa Judit, Kanyó Dénes.50 méter uszonyos gyors: 4. Kothencz Petra, 5. Hajnács Lili. 50 m búvár: 1. Gruber Kornél, 2. Kanyó Dénes, 4. Kothencz P., 5. Hajnács L. 50 m felszíni: 4. Varga Jázmin, 9. István Béla. 100 m uszonyos gyors: 6. Sztancsik Mária, Varga J., 8. István B., 9. Varga Réka. 100 m felszíni: 1. Gruber K.; 6. Hajnács L.; 7. Kothencz P. 100 m delfin: 7. Duzmath Izabella; 8. István Anna. 200 m felszíni: 3. Varga J., 4. István B., 5. Sztancsik M. 400 m felszíni: 1. Hajnács L., Kanyó D., 2. Gruber K., 4. Kothencz P., 5. Varga R. 4×100 m mix gyors, gyerek: 3. Muréna (István A., Jéga-Szabó Panni, Kónya Zita, Duzmath I.), ifjúsági: 5. Muréna (Márton Balázs, Mózes Csaba, Fodor Petra, Varga J.), felnőtt: 3. Muréna (Gruber K., Hajnács L., Kothencz P., István B.).