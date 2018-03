Két bajnoki címet és egy bronzérmet is szereztek a Csongrád megyeiek az úszó ob-n

Három érmet, köztük két aranyat is begyűjtöttek Csongrád megye úszói a sportág országos bajnokságán. A Debrecenben zajló eseményen először a NICS-HSÚVC büszkélkedhetett bajnoki címmel, hiszen 100 méter mellúszásban a klub versenyzője, a vajdasági Szilágyi Csaba a mezőnyben egyedüliként tudta egy percen belül teljesíteni a távot, mindezt úgy, hogy inkább az 50 méteres országos rekordra hajt.



A második napon is jutott egy arany Csongrád megyének, ugyanis a Haász SZUE 4x200 méteres női gyorsváltója óriási csatában, 19 századmásodperccel volt gyorsabb, mint az egri riválisok. A szegediek váltójánál a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Olasz Anna volt az utolsó ember, és élete második legjobb 200 méteres eredményével biztosította be a kvartett bajnoki címét.



A szegedi aranyból kivette a részét Vas Luca is, aki egyéniben is dobogóra állhatott: a 400 méteres gyorsúszás döntőjében csak a két nagynevű favorit, Késely Ajna és Kapás Boglárka előzte meg, bronzérmével pedig további értékes pontokhoz juttatta a Haász SZUE csapatát.



A debreceni úszó ob eddigi bajnokai, kiemelve a Csongrád megyei klubok dobogósai:



Férfiak

50 m gyors: Lobanovszkij Maxim (Győr) 22.32

1500 m gyors: Kalmár Ákos (Baja) 15:03.14

100 m hát: Bernek Péter (BVSC-Zugló) 54.83

100 m mell: Szilágyi Csaba (NICS-HSÚVC) 59.74

200 m pillangó: Milák Kristóf (Érdi VSE) 1:52.71

400 m gyors: Bernek Péter (BVSC-Zugló) 3:48.69 perc

200 m vegyes: Bernek Péter (BVSC-Zugló) 1:59.67 perc

50 m pillangó: Cseh László (Egri Úszó Klub) és Kozma Dominik (BVSC-Zugló) 23.84-23.84 másodperc

4x200 m gyors: Egri Úszó Klub (Holló Balázs, Cseh László, Grátz Benjámin, Németh Nándor) 7:18.39 perc



Nők:

50 m gyors: Senánszky Petra (Debrecen) 25.62

800 m gyors: Kapás Boglárka (UTE) 8:24.39

100 m hát: Burián Kata (Eger) 1:00.55

100 m mell: Sztankovics Anna (Miskolc) 1:08.83

200 m pillangó: Kapás Boglárka (UTE) 2:09.39

400 m gyors: Késely Ajna (Kőbánya SC) 4:05.61, ... 3. Vas Luca (Haász SZUE) 4:15.15

200 m vegyes: Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 2:12.84

50 m pillangó: Molnár Flóra (Délzalai Vízmű SE) 26.82

4x200 m gyors: Haász SZUE (Fábián Fanni, Vas Luca, Bonecz Boglárka, Olasz Anna) 8:16.84



Mix váltó:

4x100-as gyors: BVSC-Zugló 3:32.74 (Kozma Dominik, Bohus Richárd, Nagy Réka, Verrasztó Evelyn)