Két büntetőt is kihagyott a SZEOL

SZEOL SC–Szekszárdi UFC 0–0

Labdarúgó NB III Közép csoport, 5. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 500 néző.

Vezette: Kárpály Mihály – közepesen (Kovács, Vad A.).

SZEOL: Leindler 6 – Gajág 5, Rácz 6, Gál 5, Grünvald 6 – Lévai 5 (Pócs, 73.), Forró 5 – Beretka 6, Kéri 5–2=3, Horváth P. 4 (Göncző, a szünetben, 5), Péter 4 (Tomisics, a szünetben, 5). Edző: Siha Zsolt.

Szekszárd: Lékai – Károly V., Füredi, Fejes (Dombi, 85.), Budai, Nagyváradi (Lékó, 65.), Turi, Hegedűs M., Steinbach (Csigi, 12.), Dudás, Kvanduk. Edző: Kvanduk János.

Kiállítva: Kéri (78.) ill. Kvanduk (87.)



Ondrejó Tamás kisebb sérülése miatt kénytelen volt változtatni Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője, így ezúttal Kéri Tamás egy sorral feljebb futballozhatott a Szekszárd elleni bajnokin, a nyáron visszatért Gajág Gergő pedig először kapott szerepet kezdőként a szegedi együttesben.



Úgy tűnt, jól sül el a változtatás, mert bár sok helyzete nem akadt a SZEOL-nak, de mintegy negyedóra elteltével éppen az ezúttal a kapitányi karszalagot is viselő szélsőt buktatták a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Péter laposan középre lőtte, maradt a 0–0. A Szekszárd főleg távolról veszélyeztetett, de Leindlernek nem kellett nagy bravúrt bemutatnia.



A szünetben kettős cserével igyekezett frissíteni Siha Zsolt, és ugyan többször jutott el a tizenhatoson belülre a SZEOL Göncző és Tomisics beállításával, de ott rendre rossz döntéseket hoztak a szegediek.



Bő tíz perccel a vége előtt úgy tűnt, még nehezebb lesz a SZEOL dolga, mert Kéri pár percen belül két sárgát is összeszedett, így emberhátrányba került a szegedi csapat: ez viszont tíz percig sem tartott, mert a ziccerben kilépő Beretkát Kvanduk rántotta le szintén a büntetőterületen belül, így tíz a tíz ellen fejezték be a csapatok. Csakhogy a második büntető is kimaradt: Gál Szabolcs nagy erővel a kapu fölé bombázta a második tizenegyest, így hiába rúghatott két büntetőt is a SZEOL, a mai napon nem tudott betalálni.



Siha Zsolt: – Borzasztóan futballoztunk, ennek a csapatnak hazai pályán ennél sokkal magabiztosabbnak kell lennie, főleg a tizenhatos környékén. Probléma van az önbizalmunkkal, ezen dolgozunk. Lehet, a három győzelemmel azt gondoltuk, könnyebb lesz, de talán idejében jönnek ezek a pofonok. Gál Szabolcsot szeretném felmenteni, mert én küldtem oda, hogy rúgjon büntetőt.