Két együttesre elég nehéz feladat vár: idegenben játszanak OB I-es pólócsapataink

A helytállás a cél. A fiatal szegediekre újra élcsapat vár. Fotó: Frank Yvette

Folytatódnak az OB I-es küzdelmek, de a vízilabda kedvelői számára rossz hír: ma mindhárom Csongrád megyei csapat idegenben szerepel.A két női együttes csatája fordított előjellel simának tűnik. A Hungerit-Szentesi VK-tól egy magabiztos sikert lehet várni, hiszen 17 órától az ellenfél az a Tatabánya lesz, amely két nívós ellenféllel szemben ugyan, de összesen csak hat gólt tudott szerezni. Ez tipikusan a kötelező siker kategóriája, a Kurca-partiak ezzel önbizalmat szerezhetnek az első két forduló vereségei után. A Szeged SZTE 16 órakor kezdődő találkozóján sem lehet izgalmakra számítani, de más okból: az jóval esélyesebb FTC vendégei lesznek Varga Tamás fiatal tanítványai, akik eddig egy-két negyeden át tartották magukat hasonlóan erős ellenfelekkel szemben, így most is részsikereket lehet célként kitűzni az összecsapáson.A férfiaknál érdekes a helyzet, hiszen az előző idényben szoros bajnokit is vívott a Metalcom-Szentes a Honvéd ellen – otthon 8–9 –, viszont a fővárosi rivális nyáron alaposan megerősödött. A Honvédhoz igazolt például a szentesi nevelésű Universiade-arany- érmes, Juhász Zsolt, a nagy fogás pedig a BL-győztes Szirányi Balázs volt, de érkezett még az utánpótlás-válogatott Kardos Alexander, valamint a Szolnoktól Fülöp Bence is.– Sokkal erősebb csapat lett a Honvéd, de a célunk ettől nem változik – kezdte a beszélgetést Pellei Csaba, a Metalcom-Szentes vezetőedzője a 18 órakor kezdődő bajnokiról. – Minden esélyesebb ellenféllel szoros meccset akarunk vívni, hogy a végjátékban meglepetést is lehessen szerezni. A nyitófordulóban ettől messze voltunk az Eger ellen, az első negyedben vétettünk annyi hibát, amennyi egy egész mérkőzésen is soknak számít. Ha minimalizálni tudjuk a hibák számát, és nem engedjük a Honvédnak, hogy a saját játékát erőltesse, akkor elérhetjük a célunkat. Remélem, a csapatunk most a másik arcát mutatja – mondta végül a szakember.