Két év kihagyás után Hatvanban játszik - Buday visszatér a pályára

Újra mezben. A volt szegedi Buday Dániel (balról, sárgában) a Hatvan színeiben ismét bajnokikon szerepel. Archív fotó: Kuklis István

– Hiányzott a mozgás. Egy éve még annyira nem éreztem ezt, de most már igen. Karban kell tartanom a testem, így jól jött ez a lehetőség.– Nagyon jó barátom Bárány Zsolt, a hatvaniak utánpótlás szakmai igazgatója – aki régen kézilabdázott Szegeden is –, ő vetette fel, hogy mi lenne, ha náluk játszanék.– Teljes mértékben, mivel úgy állapodtunk meg a Hatvannal, hogy akkor járok hozzájuk, amikor az időm engedi. Nekem már az edzői munkám az elsődleges Mezőkövesden, ahol gyakran naponta kétszer edzünk, így a tréningekre nem tudok majd járni Hatvanba, de biztosan hagyok ki meccset is.– Egyértelmű, hogy ez a célunk, szeretnénk bennmaradni az NB I-ben. Rengeteg fiatal játékosunk van, akiknek nincs még rutinjuk ebben az osztályban, így hozzájuk igazoltunk négy külföldit. Nem lesz könnyű, de megpróbálunk bennmaradni. Lépésről lépésre fejlődünk majd, hiszek abban, hogy elérjük a célunkat.– Már nem. Lecsengtek már az első nagy mérkőzések időszakai. Szegedi vagyok, annak is vallom magam, de már nincs bennem különleges érzés, ha ellenfélként jövök ide.– Mindkét helyen játszottam korábban, két komoly klub. Örültem a szegedi sikernek, mert az elmúlt években már annyira közel voltak ehhez mind a bajnokságban, mind pedig a magyar kupában, hogy össze kellett jönnie. Nagyon örültem, mert ez jót tesz a honi sportágnak is. Az a kérdés, hogy van-e annyi erő a Szegedben, hogy ezzel most átvegye a vezérszerepet a Veszprémtől, vagy ez megint tíz évenként egy alkalmat jelent.