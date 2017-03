Két góllal is vezetett a Szeged a címvédő ellen, végül kikapott

Mi lesz itt? – ezt a érdést a maroknyi UVSE- és Szeged-tábor is feltette magának 5–7-es állásnál, csak más hangsúllyal. A budapesti pólókedvelő özül nem is jöttek el sokan, gondolván, ez úgyis sima lesz, míg a Tisza-parti B özép egyre hangosabb lett. A Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem ugyanis fantasztikusan játszott a bajnoki címvédő otthonában. A női OB I elődöntőjének első találkozóján Lengyelé váratlan forgató önyvvel álltak elő.



Az utolsó perceket leszámítva legfeljebb egy góllal tudott vezetni az UVSE, aztán a félidőre már fordított a Szeged, 5–6-os állásnál nem is hittünk a szemünknek. És nemcsak Bujka Barbara vitte a hátán a napfény városának csapatát, mindenki beállt a sorba, fantasztikus helyzetkihasználással – leszámítva az emberelőnyöket – tartottá a lépést. Mi több, diktáltá a tempót.



Egészen a már említett 5–7-es vezetésig. Ekkor jött Keszthelyi Rita aki klasszisával majdhogynem egymaga megfordította a meccset. A vége így 10–8 lett az UVSE javára, de ez nem zavarta a szegedi publikumot, a drukkerek a fővárosiak uszodája előtt is ünnepelté a csapatot, dudáltak a kocsikkal, és kiabálva éltetté a Szegedet. Ezért érdemes ezt csinálni.



Molnár Péter: – Büszké vagyunk erre a teljesítményre, óriási mérkőzés volt! Hatalmasat üzdöttek a lányok, türelmesen játszottak, kevés helyzetükkel rendre élni tudtak. Az UVSE özben egyre idegesebb lett. Sajnos volt egy gól, ami lélektanilag duplán számított, hiszen Keszthelyi a harmadik negyed utolsó másodperceiben talált be, ráadásul a blokkunk is beleért a labdába, de így is bement a kapunkba. Ez volt az igazi fordulópont.



UVSE-Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem 10–8 (3–3, 2–3, 3–1, 2–1)

Női vízilabda OB I, elődöntő, 1. mérkőzés. Budapest, Tüskecsarnok uszoda, 50 néző. Vezette: Petik, Rubos.

UVSE: Gangl (7 védés) – Czigány, KISTELEKI 2, Szü , KESZTHELYI 4, Tóth, CSABAI 2. Csere: van der Sloot 1, Kuna, TAKÁ övesdi. Vezetőedző: Áts Bertalan.



Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem: TÓTH E. (7 védés) – Miklós, GÉMES 2, LENGYEL A. ÁDÁR 2, BUJKA 2, Pengő. Csere: LENGYEL DOM. 1, Tóth P., Árkosy, Lengyel Dor. Vezetőedző: Molnár Péter.



Gól – emberelőnyből: 6/2, ill. 4/0.

Ötméteresből: 1/1, ill. –.