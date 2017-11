Két hatodik hely a bocsa Eb-n

Befejeződött a bocsások Európa-bajnoksága a portugáliai Póvoa de Varzimban, amelyen 22 ország 110 versenyzője vett részt négy nemzetközi kategóriában, páros, csapat és egyéni küzdelmekben. A BC4-es kategória magyar válogatottjában ezúttal is helyet kapott a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének két sportolója, Béres Dezső és Hegedűs László, akiket Berkes Gergő egészített ki. A csoportban Spanyolországot sikerült le- győzniük, majd az orosz és a szlovák párostól az utolsó labdáig kiélezett küzdelemben kaptak ki, végül Szlovénia ellen pontos játékkal győztek. Az ötösben a magyar és az orosz duó is két-két győzelemmel és vereséggel zárt, de az egymás elleni eredmény orosz továbbjutást ért, így a magyarok a hatodik, pontszerző helyen fejezték be a küzdelmeket.Egyéniben Béres Dezső lett a magyar csapat legeredményesebb sportolója, aki a hatodik helyen zárt. Hegedűs László a 16. helyen végzett, Berkes Gergő pedig betegség miatt visszalépett. A bocsacsapat célja továbbra is a kijutás a tokiói paralimpiára.