Két liga: nyílt sisakos küzdelem

Magabiztos győzelemmel erősítette meg helyét a tabella élén a SZOTE Football Team a Szkíta-Sport ligában. Nyílt sisakos a Saller liga, négy csapat pontkülönbség nélkül áll az első helyen. A KÉSZ ligában pedig az Ea-

gles SC és a ReLazio vezeti a tabellát négy mérkőzés után 100%-os teljesítménnyel.



A Szkíta-Sport ligában a SZOTE Football Team 9 gólos győzelme azt jelentette, hogy továbbra is megőrzi jobb gólkülönbségének köszönhetően az első helyet a szintén hibátlan Kapufa FC-vel szemben. Az Újváros–Gumisziget rangadó előbbi győzelmével zárult, így a Saller liga első helyén négy csapat osztozik 3–0–1-es mérleggel. A KÉSZ ligában az Eagles SC-nek és a ReLaziónak továbbra is meggyőző a játéka, így egy lépéssel a mezőny előtt járnak. További részletek elérhetőek a szegedkispalyas.hu oldalon és az MLSZ adatbankjában.



Eredmények, 4. forduló, Szkíta-Sport liga: Pindúrpandúrok–SZOTE Football Team 0–9, Fődigiliszták–FC-Suncity all stars 3–5, AS Kóma–Etil Alakulat 6–1, Focé II.–Old Boys 4–6, Nabukodonozor–Pizzamonster 4–5, Salaplast Ultrasparcc–Kapufa FC 3–4. Saller liga: Gumisziget–Újváros-Babszem.hu 1–5, Econyomik–HQ Team 2–4, JATE Klub–Lelkes Amatőrök 6–3, Goool Parádé–Focé 3–5. KÉSZ liga: BP Suncity Oilers–Szikk FC 2–6, Jólövésbedobás FC–6ASF-Mindjó 6–1, Rettenthetetlenek–Játék Csatárok Nélkül 5–0, Újváros II.–Deka FC 5–2, Hardcore–Eagles SC 4–9, ReLazio–AIMGY 6–2.