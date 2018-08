Két olimpiai számban is aranyérmet nyert a szegedi Kárász Anna

Kapitányi értékelés

Hüttner Csaba, a magyar kajakos, kenus válogatott szövetségi kapitánya így értékelte a portugáliai teljesítményt.

– Összességében jól teljesített a válogatott, de természetesen van hiányérzetem. A férfi kenu szakágban nem sikerült az érem, és Balla Virág 200 méteres egyes szereplése is lehetett volna jobb. Sajnálom az algyői Kopasz Bálint 1000 méteres egyesét és a szegedi Birkás Balázs 200 méteres egyesét is, mindketten közel voltak ahhoz, hogy dobogóra állhassanak. Át kell értékelnünk a férfi K2 és C2 1000 méteres számokat, amelyekben nem volt A döntősünk. Meg kell találnunk azt az egységet, amely tényleg akarja is a sikert, mint a lányok, akik mindent, de mindent odatettek. Ez egy olyan sportág, ahol akarni kell a sikert, és annak érdekében mindent meg is kell tenni. Mindkét számban össze kell hoznunk egy ütőképes párost, amelyek képesek majd megszerezni a kvótát a tokiói játékokra. Kozák Danuta sikerei értékét csak növeli, hogy azzal az új-zélandi Lisa Carringtonnal kellett felvennie a versenyt, aki kirobbanó formában érkezett erre a vb-re. Danutára mindig lehet számítani, ő a világ legjobb női kajakosa. Kiemelném a Balaska Márk, Birkás Balázs duót, amely remek versenyzéssel megvédte világbajnoki címét K2 200 méteren. Egy jóval erősebb mezőnyben tudtak most győzni, és bebizonyították, hogy lehet rájuk számítani, bármilyen helyzetben ki tudják hozni magukból, ami bennük van.

– Szépen lassan dolgozom fel az eseményeket. Ez nálam fokozatosan történik, ezért sem fogtam fel rögtön a négyessel megnyert futam után. A páros sikert követően máris koncentrálni kellett a másnapi négyesre, így akkor még nem volt idő ezzel törődni, most viszont egyre inkább értékelem, ami történt velem, velünk. Már kezdek örülni annak, amit elértem.– Mert szorosnak éreztem az ötszáz méter végét. De éppen ez az, ami miatt átfordult az egész hangulatom pozitívba, mert ahogy a szegedi klubigazgató, Petrovics Kálmán is megírta, ezeknek a minimális sikereknek még nagyobb az értékük.– Ezen még nem gondolkodtam. A páros zökkenőmentes volt, elégedett lehetek az ott nyújtott teljesítménnyel. A négyessel viszont nem sikerült olyan jó pályát mennünk, hiszen kicsit szétcsúsztunk. A rajt nem volt jó, és ugyan tudtuk, hogy az új-zélandiak jól indulnak, ebben jobbak, de mivel rontottunk, ezért lehetett volna a mi produkciónk is jobb.– Ez az, ami szintén lassan zajlik le bennem. Jönnek vissza a dolgok, kezdem értékelni, érzékelni, honnan indultam el, és az olimpiáról lemaradástól a vállműtéten és a visszatérésen át Montemor-o- Velhóig hova is jutottam el. Ebben benne voltak azok a lélektani csaták is, amelyeket edzőmmel, Simon Miklóssal vívtam.– Nagyon sokat finomodott a kapcsolatunk az elmúlt egy évben. Összecsiszolódtunk, és elfogadta, hogy sok mindent tudok magamról. Amiben edzői szemmel lehetett, abban alkalmazkodott hozzám. A kérdésre tehát a válasz: inkább ő engedett.– Abban, hogy nála minden körülmények között a kajakozás, az edzés a prioritás. Minden perce meg van tervezve az érkezéstől a folyadékpótlásig, a rajtig. Minőségi munka társul mennyiségi munkával, és mindezt elképesztően magas színvonalon csinálja.– Mindig lehet tanulni, főleg egy ilyen extra tudású versenyzőtől. Most is rengeteget tanultam tőle.– Majd a jövő héttől. Na, látja, ebben is megfontoltabb lettem. A verseny után inkább a szállásra mentem, és jól kialudtam magam, ráadásul tegnap éjszaka értünk haza Portugáliából. Az indulás előtt azért megnéztük a közelben lévő óceánpartot, ez azért kiváló kikapcsolódás volt.– Bele! Hét számban indulok, ebből az egyik a vegyes páros lesz Kammerer Zoltánnal, a többi egyes és csapathajó. Jobb is, hogy alig kell várni az újabb, hazai versenyre, mert nincs idő leereszteni. Majd szeptemberben... A munkát pedig október első hetében kezdjük, és hiába az idei sikerek, a válogató szempontjából nulláról indulunk neki az olimpiai kvalifikációs évnek.