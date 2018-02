Két ötgólosuk is volt

Női vízilabda OB I, 16. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző.Fodor, Kenéz.Hosking (6 védés) – Mihály 1, Lengyel A. 1, Kádár 1, BELL 3, LENGYEL DOM. 5, TÓTH P. 5.Árkosy 1, Botka, Rácz, Pengő.Lehmann István.: Drajkó (8 védés) – Vida 2, Baksa, FARAGÓ 4, Lantos, Pál 1, Koppány 2.Kakas (kapus, 0 védés), Dobos, Telek, Lehoczky, Forgács, Hajdú 1, KURUCZ 1.Áts Bertalan.9/3, ill. 8/3.4/3, ill. 1/1.Koppány.10–9- es vezetésnél viszont a hazaiak felőrölték az ellenfelet, az utolsó 13 percet 8–2-re hozták Lehmann István tanítványai. Ketten kiemelkedtek a mezőnyből, hiszen Tóth Petra és Lengyel Dominika egyaránt öt találatot jegyzett, utóbbi pólós pedig továbbra is a góllövőlista élmezőnyében, a negyedik helyen foglal helyet.– Az UVSE emberfogása miatt is sokáig szoros volt a meccs, de végül jó támadójátékunknak köszönhetően eldöntöttük a meccset, amelyen a védekezésünk hagyott némi kívánnivalót maga után. Örülök, hogy remek egyéni teljesítményekkel is előrukkoltunk.Eger– Tatabánya 17–10, BVSC–Dunaújváros 9–11, Honvéd–UVSE 4–18.