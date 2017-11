Két szegedi röplabdacsapat nyert érmet: 125 együttessel rendezték meg a hagyományos Markovics Emlékversenyt

A legutóbbi két hétvégén Szeged adott otthont a Markovics Emlékversenynek, amely hazánk legnagyobb utánpótlástornájának számít röplabdában.– Százhuszonöt csapat játszott meccseket három helyszínen, három korosztályban, a tizenegytől a tizenöt éves korig. Azért csak ennyi, mert többet nem tudtunk befogadni, egész egyszerűen nem volt hely. Ez a kupa egyedülállónak számít – fogalmazott Dávid Tibor, a Szegedi Röplabda Sportegyesület elnökhelyettese, egyben edzője.A házigazda több együttest is indított, közülük a gyermek korosztályú fiúcsapat (Gera Bálint, Gergely Zsolt, Janó Csongor, Pintér Barnabás, Somosi Levente, Szathmári Szabolcs, Szunyogh Szabolcs, Varga Medárd, Varga Tamás, edző: Varga Tamás) ezüst-, az alapkategóriában induló leány minicsapat bronzérmet szerzett (Bodó Dorina, Makai Emma, Mányai Maja, Nagy-Hegyesi Réka, Pap Kata, Puskás Lara, Simon Lili, Verebes Dorina, Vincze Dorka, edzők: Dávid Tibor, Váradi Zoltán).– Az érem mindig elvárás, most kettő jött össze, talán lehetett volna több. A lányok bronza nem meglepetés, számítottunk rá, a fiúk eredménye annál inkább. Sőt a döntőben is volt esélyük, mindkét szettben vezettek, végül azonban lemaradtak az aranyról.Nézzük részletesebben, időrendi sorrendben. Az első hétvégén a lányok szerepeltek: a gyermek korosztály alapversenyében hetedik lett az SZRSE, a mini kiemelt kategóriában ötödik, az alapversenyben a már említett harmadik helyen végeztek – itt 43 gárda indult. A szuperminiknél vegyes csapatok voltak, és a szegediek első számú gárdája a hatodik helyen zárt. A fiúknál a minik között a szegedi első csapat hatodik, a már említett gyermek korosztályú együttes pedig ezüstérmes lett a KESI mögött. A játékosok közül Szathmári Szabolcs különdíjban részesült.– Összességében elégedettek lehetünk a Markovics Emlékversennyel, minden csapatunknak voltak jó eredményei, megmozdulásai – tette hozzá Dávid Tibor.