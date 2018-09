Két szentesi közel volt az Eb-bronzhoz: Kudella Panna és Szabó Krisztina is képviselte a Hungeritet a válogatottban

Szabó Krisztina

Kudella Panna

A Hungerit-Szentesi VK tehetségei a nyáron sem pihentek, sorra hívták őket a korosztályos válogatottak bő kereteibe, és hárman közülük nagy tornákra is kijutottak: Dömsödi Dalma és Kudella Panna az ifjúsági vb-n szerepelt, utóbbi pólósnak pedig jött az újabb kihívás, hiszen az U19-es Eb-re is bizalmat kapott a nemzeti csapat vezetőitől, ahogy a Kurca-partiak másik fiatal ígérete, Szabó Krisztina is. Kudella és Szabó a portugáliai Funchalban játszottak a kontinensviadalon, ahova nemcsak a gyönyörű környezet miatt szeretnének visszatérni, hiszen jövőre ugyanitt rendezik korosztályuk világbajnokságát is. Ne ugorjunk ennyire előre, maradjunk az Eb-nél, amely remekül sikerült, és karnyújtásnyira volt az éremszerzés: a hollandok elleni bronzmeccset csak ötméterespárbajban vesztette el a magyar együttes.– Jó sorsolást kaptunk, de mérkőzésről mérkőzésre akartunk figyelni erre a versenyre. A csoportmeccseken sima sikereket arattunk, de a stáb rendre kritikus volt velünk, hiszen olyan hibákat vétettünk, amelyek később végzetesek lehettek volna. Hasznos volt az építő jellegű, kritikus felfogás, ezt főként a franciák elleni hihetetlen negyeddöntőben kamatoztattuk – kezdte az Eb értékelését Kudella Panna, utalva egy tényleg nem akármilyen találkozóra.Világversenyeken nem nagyon látni ilyesmit, pláne a legkiélezettebb szakaszban, amikor a legjobb négy közé jutás a tét, de a magyarok megcsinálták: nem kaptak gólt a kulcsfontosságú meccsen. Egész pontosan 20–0-ra nyertek a gallok ellen, ami még őket is meglepte.– Nem akartuk elhinni, de a találkozó második felére már egyértelművé vált a motivációnk: próbáljuk meg kapott gól nélkül lehozni a meccset. Sikerült, és ez nagy erőt adott nekünk.Bíró Attila, a felnőttválogatott szövetségi kapitánya ezt a meccset is a helyszínen követte végig, megdicsért minket, kiemelte a csapategységünket, de arra is rámutatott, miben kell még fejlődnünk – árulta elKudella.Jött a spanyolok elleni elődöntő, amelyen 11–5-re kikaptak a magyarok, de az eredmény reális volt, hiszen a topfavorit ellenfélnél olyan pólósok szerepeltek, akik nemrég a spanyolok felnőtt Eb-bronzérmében is fontos szerepet játszottak – pont hazánk legjobbjai ellen. Így az U19-es Eb-n is a bronzért szállhattunk harcba, ezúttal Hollandiával.Rémálomszerű kezdéssel 0–4-re meglépett az ellenfél, de jött a magyarok válasza: több gólt nem engedtek a rendes játékidőben. 3–4-re feljöttek, majd Kudella Panna egyenlített.– Emberelőnyben jó helyzetben éreztem magam, és örülök, hogy elvállaltam a lövést. Ha még többször használtuk volna ki így a helyzeteinket, amelyekből akadt bőven, akkor nem kellett volna a szerencsére bízni a bronzérmet. Az ötméterespárbajban is betaláltam, de sajnos nem nyertünk. Jövőre ugyanitt, a világbajnokságon újra megpróbáljuk, és remélem, akkor is képviselhetjük Szentest a válogatottban – zárta a beszélgetést Kudella.